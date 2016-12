Horia Tecău şi Max Mîrnîi, câştigători ai trofeului BRD Năstase - Ţiriac Trophy

Horia Tecău și Max Mîrnîi, câștigători ai trofeului BRD Năstase - Țiriac Trophy

Sâmbătă, la București, în cadrul turneului BRD Năstase -Țiriac Trophy, tenismanul constănțean Horia Tecău a obținut primul său titlu de campion la dublu alături de noul său partener, bielorusul Max Mîrnîi, după victoria din finală, scor 4-6, 6-4, 10-6, împotriva cuplului Lukas Dlouhy / Oliver Marach (Cehia / Austria). Câștigătorii au obținut un cec de 22.500 de euro și 250 de puncte ATP, iar învinșii 150 de puncte ATP și 11.830 de euro.La ceremonia de premiere, Ilie Năstase le-a înmânat premiile lui Dlouhy și Marach, iar Horia Tecău și Max Mîrnîi au primit trofeele din partea fostei gimnaste Nadia Comăneci.Tecău, care anul trecut a câștigat același trofeu alături de suedezul Robert Lindstedt, a mulțumit publicului pentru susținere și pentru că l-a făcut pe noul său partener, Max Mîrnîi, să se simtă ca acasă.„A fost un meci destul de disputat. Am intrat cu un plan bun la început, dar ne-au incomodat foarte mult. Până la urmă, ne-am regăsit agresivitatea și jocul nostru. La începutul săptămânii, visam să câștig acest titlu. Era un moment atât de îndepărtat, însă ne-am concentrat pe fiecare meci, am jucat patru meciuri bune, ultimele două foarte disputate. Este un sentiment extraordinar că ne aflăm aici cu trofeul pe masă. E cel mai frumos sentiment să joci acasă cu arena plină. Chiar dacă am pierdut primul set, publicul a continuat să ne încurajeze, auzeam voci din tribună care ne susțineau. Am simțit că am avut o întreagă echipă în spate. Am tras de noi și am întors meciul”, a declarat Horia Tecău după câștigarea trofeului.