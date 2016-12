Horia Tecău se recuperează cu gândul la Turneul Campionilor

Jucătorul de tenis Horia Tecău a participat, duminică, alături de Florin Mergea și Andreea Mitu, la evenimentul intitulat „Play Tennis with your Idols”, unde aproximativ 100 de copii au avut norocul de a schimba mingii cu idolii lor.Constănțeanul a declarat că se află în recuperare după accidentarea suferită la metatarsianul patru al piciorului drept și nu cunoaște exact cât timp va mai fi indisponibil.„Am testat puțin piciorul, dar încă nu sunt pregătit să revin în competiții. Probabil că recuperarea va mai dura o săptămână sau două. Aș fi vrut să fie un pic mai bine piciorul pentru că peste o săptămână aș fi vrut să plec la Beijing, dar acum nu mai pot. Trebuie să mai fac niște investigații, pentru că nu vreau să joc dacă nu sunt 100 la sută refăcut. E o inflamație la metatarsianul patru, la piciorul drept. Am pățit-o cu o zi înainte de US Open, probabil a fost o suprasolicitare, am jucat multe săptămâni la rând pe hard... am tot tras de mine până când am simțit durerea. Am continuat să joc, pentru că era US Open, iar apoi s-a agravat accidentarea”, a declarat Tecău.Trei perechi și-au asigurat, până în acest moment, biletele pentru Turneul Campionilor, ce va avea loc la Londra, în perioada 14-20 noiembrie: Nicolas Mahut (Franța)/Pierre Herbert (Franța), Jamie Murray (Marea Britanie)/Bruno Soares (Brazilia) și Bob Bryan (SUA) și Mike Bryan (SUA). Tecău și Jean Julien Rojer (Olanda) ocupă poziția a noua în clasament, însă sunt optimiști că se vor califica și vor avea ocazia să-și apere trofeul cucerit anul trecut.„Diferența e mică între locul 7 și 9, deci o putem recupera cu un singur turneu bun, nu e panică pentru noi. Dar pentru mine e prioritar să mă refac fizic ca să pot să evoluez la capacitate maximă”, a completat Tecău.