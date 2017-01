Horia Tecău se pregăteşte de primul turneu al anului 2015

Horia Tecău se pregătește de primul turneu al anului 2015

Jucătorul constănțean de tenis Horia Tecău se află în această perioada în Florida, unde se antrenează alături de partenerul său, Jean Julien Rojer. Tenismanul va concura la primul turneu, la Doha, chiar de Revelion. În urmă cu câteva zile, în cadrul unei conferințe de presă organizată la Constanța, sportivul a spus ce își dorește în noul an.„În primul rând, cel mai important pentru un atlet și un jucător de tenis este să fie sănătos. Îmi doresc să nu am accidentări și să pot juca întregul program de turnee, pe care l-am făcut. Îmi doresc să cuceresc titlul de Grand Șlem, care îmi lipsește, dar acesta este un obiectiv pe termen lung. Vreau să mă bucur de sportul pe care-l practic și de locurile pe care le vizitez și știu că dacă toată munca pe care o depun pe terenul de tenis se va îndrepta în direcția bună, va veni și un titlu de Grand Șlem. Voi face Crăciunul alături de familie, iar pe 30 decembrie sau pe 1 ianuarie voi pleca la Doha, unde voi juca primul turneu al anului.”Horia Tecău a vorbit și despre colaborarea cu Jean Julien Rojer. Cei doi au început să formeze o echipă de la sfârșitul anului 2013. Tecău și Rojer vor lucra împreună și în anul care urmează.„Mă așteptam să ne înțelegem bine și să ne antrenăm bine împreună, să progresăm. Îl cunosc de foarte mulți ani și îi cunosc caracterul și atitudinea. Bineînțeles, că la începutul anului, fiind un parteneriat nou, ne-a luat ceva timp să ne acomodăm. Julien a trecut pe partea dreaptă, de pe rever, unde a jucat în ultimii trei ani, și a trebuit să se acomodeze mai mult la jocul de retur. În primele luni, nu au venit rezultatele pe care le doream, dar pe parcurs și mai ales spre sfârșitul anului am reușit să ne sudăm și să jucăm un tenis bun. Nu am mai avut înfrângeri surpriză, cum am avut la începutul anului și am avut evoluții constante, chiar am bătut echipe de top și am fost foarte aproape să îi învingem și pe frații Bryan, nr. 1 mondial, la Londra”, a declarat Tecău.