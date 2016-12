Horia Tecău schimbă partenerul la dublu

Ştire online publicată Marţi, 18 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Tenismanul Horia Tecău a declarat, ieri, agenției Mediafax, că începând din 2013 nu va mai face pereche cu suedezul Robert Lindstedt, alături de care a jucat trei finale consecutive la Wimbledon, urmând ca Turneul Campionilor să fie ultima competiție la care vor participa împreună.„Am auzit că deja au apărut știri că nu voi mai face cuplu cu Robert. Am preferat să nu vorbim până la Turneul Campionilor, pentru că mai avem câteva competiții la care vom participa și nu am vrut să anunțăm asta”, a spus Tecău.Întrebat dacă este adevărat că va forma o echipă cu bielorusul Max Mirnîi începând din 2013, Tecău a răspuns: „Nu pot confirma aceste informații”.Site-ul tennis.com a anunțat că bielorusul Max Mirnîi și canadianul Daniel Nestor își vor încheia colaborarea la finalul acestui an, după două sezoane petrecute împreună, perioadă în care au câștigat de două ori titlul la Roland Garros și au ajuns pe prima poziție în clasamentul ATP.