Horia Tecău s-a calificat în finala turneului de la Auckland

Perechea Horia Tecău (România) / Marcus Daniell (Noua Zeelandă) s-a calificat în finala probei de dublu din cadrul turneului de tenis Heineken Open, competiție dotată cu premii în valoare totală de 355.500 de dolari, care se desfășoară, săptămâna aceasta, la Auckland (Noua Zeelandă). Beneficiari de wild-card, constănțeanul și partenerul său au avut un meci foarte greu în semifinale, în care adversari le-au fost Johan Brunstrom (Suedia) și Jean-Julien Rojer (Antilele Olandeze). Tecău și Daniell au revenit de la 0-1 la seturi și s-au impus cu 3-6, 7-6 (4), 10-8. Daniell a intrat mai greu în meci, pierzându-și serviciul în primul set după ce a făcut trei duble greșeli, dar tot el a fost cel care a pus capăt partidei, printr-un spectaculos vole aerian. Pentru accesul în finală, fază în care îi vor înfrunta pe brazilienii Marcelo Melo și Bruno Soares, Tecău și Daniell și-au asigurat 10.250 de dolari și 150 de puncte ATP. Meciul decisiv pentru trofeu va avea loc sâmbătă, 16 ianuarie, pe suprafață rapidă, iar dublul campion va primi 19.500 de dolari și 250 p ATP. Constănțeanul a pierdut, anul trecut, o finală în fața lui Melo, la Kitzbuhel, așa că abia așteaptă să se răzbune. „Mă simt foarte bine, de parcă aș juca acasă. Am jucat pe terenul central și publicul a fost tot timpul cu noi. Am făcut ceva antrenamente de dublu, anumite exerciții la care Marcus nu lucrează în special, pentru că el are în față o carieră de simplu. Trebuie să rămânem concentrați și să luptăm”, a declarat Horia Tecău. *** Victor Hănescu, singurul reprezentant al României în proba individuală masculină de la Australian Open, va juca în primul tur cu argentinianul Juan Ignacio Chela, iar în cazul în care îl va elimina pe sud-american, îl va înfrunta, cel mai probabil, pe Roger Federer (cap de serie nr. 1), elvețianul avându-l drept adversar, în runda inaugurală, pe rusul Igor Andreev. Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului 2010, se va desfășura în perioada 18-31 ianuarie, pe terenurile de la Melbourne.