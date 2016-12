Horia Tecău revine în echipa României de Cupa Davis

Constănțeanul Horia Tecău a anunțat, ieri, că va participa la meciul de Cupa Davis a României, contra Finlandei, alături de jucătorii Victor Crivoi, Florin Mergea, Alex Luncanu și Andrei Dăescu, semn că apele s-au mai calmat între acesta și conducerea FRT.Căpitanul nejucător al echipei României de Cupa Davis, Ciprian Porumb, a declarat, luni, că a primit confirmarea din partea lui Horia Tecău privind participarea la confruntarea cu Finlanda, programată între 14 și 16 septembrie, la Cluj-Napoca (Grupa I a Zonei Euro-Africane).Acceptul constănțeanului demonstrează că tensiunea dintre el și conducerea Federației Române de Tenis a mai scăzut, după ce, în octombrie 2011, colegul și prietenul său, Andrei Pavel a fost demis din funcția de căpitan al echipei României, revoltând astfel, marea majoritate din componența formației pentru Cupa Davis.„Mă bucur foarte tare de revenirea lui Horia Tecău, care va fi astfel și portdrapelul echipei noastre, după ce a fost portdrapelul României la Jocurile Olimpice de la Londra. Mă bucură că se ajunge la o normalitate în Cupa Davis și salut gestul lui Horia, căruia îi ținem pumnii la US Open și sperăm într-o evoluție excelentă a sa. Crivoi și Mergea au anunțat de câteva zile că vor veni, iar Tecău, Luncanu și Dăescu după ei, duminică fiind termenul limită transmis prin convocări. Nu e decis încă cum vom juca la dublu, vom anunța cu 10 zile înaintea competiției. Am vorbit și cu Hănescu și Ungur, nu au fost trimise convocări oficiale, dar totul e deschis acum. S-a spart blocada, în care eu personal nu am crezut niciodată, și băieții sunt așteptați cu brațele deschise”, a declarat Ciprian Porumb.Tragerea la sorți a meciurilor va avea loc în 13 septembrie.Participare la US OpenDublul Horia Tecău / Robert Lindstedt participă, începând de ieri, la US Open (Flushing Meadows, New York), ultimul turneu de Mare Slem din acest an.Cei doi au mari șanse de a obține primul lor titlu de Mare Slem, după ce, în urmă cu aproximativ o săptămână, au câștigat turneul Masters 1000 de la Cincinnati (Ohio, SUA), și au urcat pe locul 3 în clasamentul dublu ATP, cu 5.695 de puncte, învingându-i în semifinală pe gemenii Bob și Mike Bryan (nr. 2 ATP), iar în finală, pe indienii Mahesh Bhupathi și Rohan Bopanna.În runda inaugurală, perechea româno-suedeză va confrunta dublul Daniele Bracciali / Horacio Zeballos (Italia / Argentina), jucători cu rezultate slabe la dublu.În situația unei probabile victorii, Tecău și Lindstedt vor disputa partida din runda a doua cu perechea câștigătoare din meciul Ruben Ramirez Hidalgo / Albert Ramos (Spania) - Benoit Paire / Edouard Roger-Vasselin (Franța).