Horia Tecău, nevoit să se retragă din turneul BRD Năstase Ţiriac Trophy

Horia Tecău, nevoit să se retragă din turneul BRD Năstase Țiriac Trophy

Tenismanul constănțean Horia Tecău s-a retras, ieri, din competiția BRD Năstase Țiriac Trophy, desfășurată la București, din cauza unei accidentări la braț. Perechea Horia Tecău / Jean Julien Rojer trebuia să dispute, ieri, meciul împotriva dublului Patrick Grogoriu / Costin Pavăl, din primul tur al probei de dublu a turneului.„Din păcate, nu am o veste bună. Sunt nevoit să mă retrag, din cauza unei probleme la brațul drept - tendinită, care a apărut în cadrul turneului din Monte Carlo, unde am jucat meciul din turul doi care a fost foarte solicitant. De la acel meci, nu am jucat deloc până la antrenamentul de marți, când am încercat să mă antrenez timp de 20 de minute, însă nu m-am simțit destul de bine. Am făcut efortul necesar pentru a mă reface, împreună cu fizioterapeuții ATP, pentru acest meci de miercuri. Organi-zatorii m-au ajutat, au pus meciul cât mai târziu posibil, însă nu am avut suficient timp să mă refac. Dacă joc, există riscul să mă accidentez și mai tare și să nu știu când mă mai pot întoarce pe teren.Momentan, după discuțiile cu fizioterapeutul, și turneul de la Madrid este sub semnul întrebării. Sper ca la jumătatea săptămânii viitoare să pot juca, în urma unui tratament intens. Îmi cer scuze în fața partenerului meu și a fanilor care știu că așteptau să ne urmărească din nou.Câteodată nu ești suficient de bine fizic pentru a intra pe teren. Sper să compensez la urmă-toarele ediții”, a declarat Tecău, citat de Agerpres.Tecău și Rojer erau principalii favoriți la câștigarea titlului.