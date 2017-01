Horia Tecău, cap de serie nr. 3 în turneul de la Gstaad

Tenismanul constănțean Horia Tecău participă, săptămâna aceasta, la turneul Allianz Suisse Open de la Gstaad (Elveția), competiție inclusă în circuitul ATP World Tour 250, în care organizatorii oferă premii în valoare totală de 450.000 de euro. Românul este înscris numai în proba de dublu, în care îl are drept partener pe elvețianul Yves Allegro, acest cuplu fiind creditat cu șansa a treia la câștigarea trofeului. În optimi, Tecău și Allegro îi întâlnesc pe Stephane Bohli și Jean Claude Scherrer, reprezentanți ai țării gazdă, iar dacă vor urca în sferturi, adversari le vor fi argentinienii Jose Acasuso și Martin Vassallo Arguello. Perechile prezente în optimi primesc 1.940 de euro, o primă victorie urmând a fi răsplătită cu 3.440 de euro și 45 de puncte ATP. Finala se va disputa duminică, 2 august, pe zgură. În proba de simplu a Open-ului de la Gstaad, România are doi jucători direct acceptați pe tabloul principal: Victor Hănescu, favorit nr. 4, care joacă în deschidere cu Ivo Minar, din Cehia, și Victor Crivoi, căruia sorții i-au scos în cale un oponent redutabil: neamțul Philipp Kohlschreiber, cap de serie nr. 2. În ceea ce-l privește pe Teodor Dacian Crăciun, acesta a ratat accesul pe tablou, fiind eliminat în turul secund al sesiunii de calificări. v v v Săptămână importantă și pentru Gabriel Moraru, constănțeanul fiind prezent pe zgura turneului challenger de la Tampere (Finlanda), unde premiile însumează 42.500 de euro. Tenismanul dobrogean are parte de un meci ușor în runda inaugurală, împotriva lui Se-bastian Rieschick (Germania, jucător venit din calificări), dar potențialii adversari din tururile următoare vor fi de alt calibru: Kamil Capkovic (Slovacia, nr. 8), în optimi, și Bjorn Phau (Germania, nr. 1), în sferturi. Pentru prezența pe tablou, Moraru și-a asigurat un bonus de 440 euro, o eventuală calificare în optimi aducându-i 730 de euro și cinci puncte ATP. Finala se va desfășura duminică, 2 august. v v v În clasamentul celor mai buni 100 de jucători de tenis ai lumii, ierarhie dată, ieri, publicității, România are doi reprezentanți: V. Hănescu (locul 31) și V. Crivoi (locul 81). La dublu, H. Tecău a coborât, față de topul precedent, 16 poziții, de pe 47 pe 63.