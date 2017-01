Horia Tecău, atacat de Florin Mergea, fostul său partener de dublu

Miercuri, 01 Februarie 2012.

Florin Mergea, fostul partener de dublu al lui Horia Tecău, a lansat o serie de acuze la adresa câștigătorului probei de dublu mixt de la Australian Open. "Succesul l-a schimbat foarte mult pe Tecău", a declarat Mergea.Horia Tecău și Florin Mergea au făcut parte din echipa de Cupă Davis a României, dar drumurile lor s-au despărțit în urmă cu patru ani. Într-un interviu acordat pentru Adevărul, Mergea susține că Tecău nu-i mai răspunde la mesaje și la telefon."Eu sunt cel care a insistat aproape un an, în 2007, să ne axam pe dublu. A urmat meciul cu Franța de la Clermont Ferrand, pe care l-am câștigat, moment în care am început să facem un plan împreună. Asta în condițiile în care eu eram împins de la spate de foarte multă lume să rămân axat pe simplu. În scurt timp am ajuns aproape de Top 100 la dublu, totul mergea bine, eram în urcare, vorbeam să ne căutăm antrenor, eram la Roma și, cu câteva zile înainte să plecăm la următorul turneu, Horia m-a anunțat că nu mai poate să joace cu mine, că o să joace cu Allegro, care era pe locul 50 atunci, pentru că așa i-au spus sponsorii. Horia avea contract doar pentru simplu, deci era cam greu să-i dicteze sponsorii cu cine să joace dublu", a declarat Mergea."Nu mi-a zis nimic mai mult, dar vreau să cred în continuare că am fost despărțiți și că nu ne-am despărtit noi de bună voie. Oricum, la ce istorie aveam împreună, putea măcar să vină și să îmi spună ce/cine l-a determinat să ia această decizie. Nu suntem certați, dar probabil succesul l-a schimbat puțin încât nu mai răspunde la telefoane sau la mesaje", a mai adăugat fostul partener de dublu al lui Tecău.Florin Mergea a revenit anul trecut în turneele de simplu, după ce renunțase la tenis pentru o perioadă, din cauza accidentărilor. Ca junior, Mergea a fost numărul 1 mondial și i-a învins pe Andy Murray, Jo-Wilfried Tsonga, GAel Monfils, Marcos Baghdatis și Tomas Berdych. În 2003, a câștigat titlul la Wimbledon, a fost finalist la Australian Open și semifinalist la US Open, toate la juniori.