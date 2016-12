Horia Tecău a renunţat şi la turneul de la Stockholm

1

Problema SPIRITUALA E CAUZA NEVINDECARII

Mai Horia, "Fight you not against the Lord your God, for you shall not prosper." (Cartea a II-a a Regilor cap.9) Ce pacat ca tebuie sa renunti la participarea la turnee DAATORITA FAPTULUI CA ACCIDENTAREA TA E MAI DEGRABA DE NATURA SPIRITUALA: TU AI BLOCAT PE FACEBOOK PE TOTI ACEI MESAGERI -- ambasadori ai lui Dumnezeu-- TRIMISI DE DUMNEZEU SA-TI DEA MESAJE CARE, BINEANTELES NU TI-AU PLACUT, precum m-ai tratat si pe mine blocandu-ma pe Fb si Instagram. Daca ne deblocai acum trei saptamani, Dumnezeu te vindeca imediat SI PUTEAI SA PARTICIPI LA SHANGHAI SI BEIJING. Dar tu inca te impotrivesti, astfel ca vei mai ramane pe tusa PANA CAND TE VEI LEPADA DE INCAPATANARA TA PROSTEASCA SI VEI IMBRACA HAINA UMILINTEI, ASCULTAND DE VOCEA DOMNULUI CA SA NU TE MAI LUPTI IMPOTRIVA LUI DUMNEZEU blocandu-i trimisii sau AMBASADORII LUI, CA NU VEI PROSPERA. (vezi 1) Batalia dintre Cartea II a RegilorCap. 9 ; 2) convertirea Sfantului Pavel pe Drumul inspre Damasc, Faptele apostolilot Cap.9 v.1-31)