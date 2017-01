Horia Colibăşanu încearcă, din nou, să cucerească Annapurna

Horia Colibășanu încearcă, din nou, să cucerească Annapurna

Joi, 04 Martie 2010

Alpinistul român Horia Colibășanu a declarat că, în data de 12 martie, va pleca în Himalaya, pe muntele Annapurna, înalt de 8.091 de metri. „Este cel mai periculos vârf himalayan. Trebuie să fii rapid, tehnic și foarte atent. Acolo, nivelul de oxigen este la o treime decât este în mediul nostru normal. Statistica arată că o treime din cei care urcă își pierd viața la coborâre, pentru că sunt epuizați. Pentru provocare, înseamnă să fac ceva riscant, dar în condiții de siguranță. Am mai încercat de două ori acest vârf, dar m-am întors, pentru că nu am vrut să îmi risc viața”, a spus Colibășanu. Pentru această expediție, care ar trebui să se încheie până în 1 iunie și ale cărei costuri totale se ridică la aproape 24.000 de euro, Horia Colibășanu se pregătește din noiembrie 2009 și face, zilnic, antrenamente la bazinul de înot, pe stadion sau în sălile de fitness. La expediția din acest an, participă alți trei alpiniști Piotr Pustelnik, Kinga Baranowska, din Polonia, și Peter Hamor, din Slovacia. Horia Colibășanu a spus că dedică această expediție prietenului său spaniol Inaki Ochoa de Olza, cel cu care a mai încercat să urce pe Annapurna, în 2007 și în 2008. Spaniolul a murit în 2008, chiar pe vârful Annapurna.