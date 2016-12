Herghelia Mangalia, gazda etapei zonale de anduranţă de 30 de kilometri

Herghelia Mangalia, gazda etapei zonale de anduranță de 30 de kilometri

Sâmbătă, 23 noiembrie, la Herghelia Mangalia, are loc etapa zonală de anduranță de 30 de kilometri. În cadrul evenimentului, sunt invitați toți iubitorii de cai, dar și cei care admiră spectacolele ecvestre și competițiile sportive de profil. Vor fi așteptați cu un program complex, care va îmbina concursul de anduranță cu un moment de divertisment ecvestru, alături de programe artistice susținute de soliști de muzică populară și ușoară din Dobrogea. Iată care este, mai exact, programul de sâmbătă, 23 noiembrie: 11.30 - prezentare cupluri cai - călăreți; 12.00 - start proba de 30 kilometri; 12.30 - prezentare și defilare rase de cai; 14.30 - program artistic soliști din Dobrogea (invitați: Andreea Olariu și Ansamblul Pandelașul); 16.00 - încheiere concurs; 17.00 - premierea. Evenimentul este organizat la inițiativa Asociației Crescătorilor de Cai din Dobrogea „Hippontica”, sub egida Fe-derației Ecvestre Române și a Consiliului Județean Constanța, și are ca scop promovarea Hergheliei Mangalia ca obiectiv turistic de interes regional, național și internațional.