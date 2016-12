Liga Națională de handbal masculin

HCM vrea să facă „majoratul” la Turda

Campioana României la handbal masculin, HCM Constanța, joacă astăzi, de la ora 17.00, la Turda, în compania formației Potaissa, ultima partidă a etapei a 18-a a Ligii Naționale. Contactat telefonic de „Cuget Liber”, antrenorul Constantin Ștefan a declarat că nu are emoții în privința jocului cu Potaissa, deși nu va conta pe patru jucători importanți: Alexandru Csepreghi, George Buricea, Nikolaos Riganas și Alexander Adzici. „Întâlnim o echipă nou-promovată, care a făcut jocuri bune pe teren propriu. Partida de la Turda nu va fi una deloc ușoară, pentru că acolo oamenii iubesc handbalul și echipa are parte de o susținere puternică. Trebuie să ținem cont că în lotul echipei Potaissa se află câțiva jucători foarte valoroși, care pot face diferența în orice moment, și trebuie să tratăm adversarul foarte serios. Sper ca seria victoriilor consecutive să continue și după acest meci. Ne dorim să câștigăm campionatul și să jucăm din nou în Liga Campionilor”, a declarat Constantin Ștefan. Tehnicianul a mai spus că jocul și forma oscilantă a HCM-ului și a Oltchimului în Liga Campionilor se datorează și nivelului foarte scăzut al competițiilor interne. „Atât de noi cât, și fetele de la Oltchim avem foarte mult de suferit în Liga Campionilor, din cauza nivelului foarte slab al campionatului României. În competițiile interne, nu avem parte de prea multe meciuri tari, cum sunt cele din cupele europene, și de aceea apar uneori și rezultate la care nu te aștepți. Este foarte greu să faci față în Europa atunci când în campionat nu ai parte de meciuri tari”, a explicat Ștefan. Înaintea partidei de la Turda, HCM are o linie de clasament perfectă, fiind lider autoritar în Liga Națională, cu maximum de puncte, 34.