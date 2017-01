HCM s-a întărit şi cu Martin Prachar

HCM s-a întărit și cu Martin Prachar

Ştire online publicată Sâmbătă, 22 August 2009. Autor: Cuget Liber Online.

Campioana României la handbal masculin și-a prezentat, vineri, achizițiile pentru noul sezon, ultimul venit, de la UCM Reșița, fiind un pivot ceh de 2,04 m. HCM începe noul sezon cu cinci nume noi în lot: sârbul Nikola Manojlovic (inter stânga), achiziționat de la prim-divizionara germană Göppingen, Alexandru Dimache (centru), adus de la Dinamo, Marius Mocanu (pivot), George Șelaru (portar) - de la CSM Medgidia și, ultima achiziție, cehul Martin Prachar (pivot), de la UCM Reșița. Prahar împlinește 30 de ani pe 23 decembrie și are 2,04 m și 110 kg. Achizițiile au fost prezentate vineri, într-o conferință de presă. „Pe Dimache îl vrem de mult. Anul trecut, am suferit puțin pe postul de conducător de joc. Manojlovic are patru ani de Bundesliga, e un jucător copt. Vreau să cred că e unul dintre cei mai buni handbaliști străini care au venit în România în ultimii zece ani. Mocanu și Șelaru sunt tineri, dar în 2-3 ani vor crește mult. Prachar, internațio-nal ceh, a semnat cu noi azi (n.n. - vineri) noapte, pe un an. Va fi o variantă înlocuitoare pentru Șoldănescu în apărare”, a declarat Nurhan Ali, directorul executiv al HCM. Pentru stagiunea 2009/2010, echipa constănțeană și-a fixat ca obiective câștigarea titlului și a Cupei și depășirea fazei grupelor Ligii Campionilor, în premieră pentru o echipă românească. Antrenorul Zoran Kurteș s-a declarat mulțumit de lot. HCM va debuta în noul campionat pe 3 septembrie, de la ora 11, acasă cu HC Odorhei. Constănțenii ar fi vrut să joace acest meci pe 9 septembrie, însă Federația nu a fost de acord. Începând cu 27 august, campioana României va participa, la Banja Luka, la un turneu cu șase echipe, HCM fiind în grupă cu echipa locală și cu Nîmes (Franța). Pe drumul spre Bosnia, constănțenii vor mai susține două amicale, la Cluj, cu Universitatea, luni, 24 august, de la ora 17 sau 18, și marți, 25 august, de la ora 11. Nurhan Ali a declarat că bugetul echipei e același ca anul trecut, însă criza se simte și la HCM. „Creșterea euro ne-a dat peste cap. Dacă vor fi probleme, veți auzi primii că ne sufocăm. Faptul că, mai mult ca sigur, vom juca la Buzău meciurile de acasă din Liga Campionilor, e o povară financiară în plus”, a spus Ali.