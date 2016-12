HCM l-a transferat pe Marius Novanc

HCM Constanța l-a transferat pe pivotul Marius Novanc, handbalistul de 30 de ani semnând un contract pe un sezon și jumătate. "Mă bucur că am ajuns la Constanța. HCM e o echipă cu tradiție și performanțe, care an de an își propune titlul, Cupa și o participare de succes în Liga Campionilor", a declarat internaționalul, ultima dată la Energia Lignitul Pandurii Tg. Jiu. "Marius Novanc e un jucător experimentat, care îl poate înlocui cu brio pe accidentatul Silviu Băiceanu", a spus și antrenorul HCM-ului, Ion Crăciun.