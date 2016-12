HCM - Fraikin BM Granollers, partidă crucială pentru constănţeni!

Cupa EHF la handbal masculin

HCM - Fraikin BM Granollers, partidă crucială pentru constănțeni!

Duminică, 8 martie, de la ora 11.45, la Sala Sporturilor, HCM Constanța va susține partida retur cu Fraikin BM Granollers (Spania),din Grupa B a Cupei EHF.La această partidă, doamnele și domnișoarele vor avea intrare liberă, iar constănțenii speră să ofere nu doar spectacol, ci și o victorie.„Sunt convins că băieții noștri, dumi-nică, vor face un cadou deosebit de frumos în primul rând doamnelor și domnișoarelor care vor fi prezente la meci”, a declarat directorul executiv al clubului HCM, Nurhan Ali, vineri, într-o conferință premergătoare meciului.Săptămâna trecută, în Spania, gazdele s-au impus cu scorul de 23-21, dar elevii lui Zvonko Sundovski au încredere că pot obține o victorie de data aceasta, mai ales dacă sunt susținuți de un public numeros și antrenant.„Avem un regret că eram destul de aproape în Spania să facem un rezultat bun. Era bun și un egal, dar am făcut câ-teva greșeli, care sperăm să nu se repete și acasă. Sperăm să ne facem jocul nostru bun, să repetăm meciul cu Odorheiul, care după părerea mea a fost unul dintre cele mai bune meciuri. Eu zic că putem scoate un rezultat pozitiv. Ne vom bate, pentru că sunt două puncte care ne mențin în lupta pentru calificare”, a adăugat căpitanul HCM-ului, Laurențiu Toma.După o remiză și o înfrângere, HCM ocupă locul al treilea în clasament, cu doar un punct, la fel ca și Sankt Petersburg, iar Holstebro și Granollers ocupă primele două locuri, cu cinci puncte.„După cum văd echipa asta (n.r. - Granollers), cred că este probabil cea mai bună echipă din grupă, dar am încredere că putem să îi batem, aici, acasă, cu o sală plină, cu sprijinul spectatorilor. Dacă îi vom învinge, vom avea șansa să fim încă în joc pentru următoarea rundă”, a mai spus și Sundovski.Ibericii au ajuns de vineri seara în Constanța. Lotul campioanei României este complet și pregătit de atac, deși HCM are meciuri din trei în trei zile și este o perioadă obositoare.„Așa vom continua să jucăm în această perioadă, ceea ce reprezintă o mică problemă pentru noi. Dar asta e! Am vorbit de multe ori despre asta. Nu avem foarte mulți jucători și încercăm să îi recuperăm de la meci la meci pentru a fi pregătiți. Branco a făcut antrenamente cu noi, cred că se va afla în echipă, dar vom vedea în ce parte a meciului vom putea conta pe el”, a mai afirmat Sundovski.Meciul va fi arbitrat de Tornislav Cindric și Robert Gonzurek (Croația), iar delegatul EHF va fi macedoneanul Marjan Nachevski. Cel de-al doilea meci al grupei, dintre Sankt Petersburg și Team Tvis Holstebro, va avea loc luni, 9 martie.