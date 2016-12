HCM Constanţa ridică zid de apărare în faţa croaţilor

Liga Campionilor la handbal masculin aduce la malul mării o nouă super-forță a Europei: HC Croația Zagreb

HCM Constanța ridică zid de apărare în fața croaților

Spectacolul Ligii Campionilor revine la malul mării. După ce a înfruntat super-echipe ale Europei, precum THW Kiel, Barcelona, Montpellier, Veszprem sau Medvedi, mâine seară, la Sala Sporturilor, HCM Constanța primește vizita unei alte mari forțe a handbalului masculin: HC Croația Zagreb. Cel mai important eveniment sportiv al săptămânii se va desfășura mâine, la Sala Sporturilor, unde se vor întâlni HCM Constanța și HC Croația Zagreb, într-o partidă contând pentru prima etapă din Grupa D a Ligii Campionilor la handbal masculin, ediția 2010 / 2011. Fără teama de a exagera, putem include formația vizitatoare pe lista „giganților” continentului. Zagrebul are în palmares nu mai puțin de patru finale de Liga Campionilor, iar în componența lotului actual se regăsesc jucători de 24 de karate, în frunte cu Ivano Balic, unul dintre cei mai buni handbaliști ai lumii din toate timpurile. Alături de centrul de 31 de ani, campion olimpic și mondial, apar o serie de handbaliști titulari în reprezentativele Slovaciei, Sloveniei sau Ungariei, însă nucleul de bază este alcătuit din internaționali croați. Și totuși, deși oaspeții au o carte de vizită cu adevărat impresionantă, HCM Constanța nu se sperie cu una, cu două. Campioana României are suficientă experiență la acest nivel și este deja obișnuită cu bătăliile grele, parte dintre ele chiar câștigate. În plus, echipa lui Jovica Cvetkovic este în creștere de formă și vine după o evoluție excelentă în campionatul intern, unde a zdrobit pe Minaur Baia Mare. Și cum șansa îi ajută mereu pe cei îndrăzneți, Csepreghi și compania țintesc o nouă victorie de poveste. Meciul HCM Constanța - HC Croația Zagreb va începe la ora 19.00 și va fi transmis în direct de Digi Sport. Arbitrează o brigadă din Norvegia, formată din Kim Andersen și Per Morten Sodal; delegat EHF - Anton Schlick (Austria). Tot în Grupa D a Ligii Campionilor, astăzi, sunt programate două întâlniri: Ciudad Real - SG Flensburg (ora 23.45, Digi Sport) și St. Petersburg - HC Bosnia Sarajevo.