HCM Constanța ratează semifinalele Ligii Naționale

Ştire online publicată Vineri, 08 Mai 2015. Autor: Cuget Liber Online.

HCM Constanța a ratat calificarea în semifinalele Ligii Naționale de handbal masculin, după ce a fost învinsă pe teren propriu de CSM București, scor 23-24 (12-12), în meciul decisiv din primul tur al fazei play-off, disputat în Sala Sporturilor. Meciul a fost echilibrat în permanență, după prima repriză, cele două echipe erau la egalitate, 12-12. Oaspeții s-au desprins la 21-18, dar gazdele au restabilit balanța, la 22-22. Cu un singur minut înainte de final, CSM București reușește să marcheze golul victoriei, 24-23 și să țină la distanța atacul constănțenilor."A fost un meci foarte greu. Cred că s-a observat accidentările pe care le-am avut, oboseala. Suntem doar 7-8 jucători care ducem tot greul. Din păcate, nu am reușit să ne ducem în primele patru, eu cred că am reușit să mulțumim prin prestația noastră", a declarat Mihai Popescu.HCM a pierdut șansa la titlu, dar și șansa de a juca în următorul sezon in cupele europene. Constănțenii vor juca meciuri de clasament pentru locurile 5-8, primul joc fiind acasă, duminică, cu HC Odorhei.Pentru HCM au marcat: HUMET 8, ANGELOVSKI 4, BURICEA 3,GAL 2, VUJADINOVIC 2, RAKCEVIC 3 (2x 7m), CUTURA 1x7m