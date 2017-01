HCM Constanţa pierde finala Cupei României după aruncări de la 7 m

HCM Constanța pierde finala Cupei României după aruncări de la 7 m

Echipa de handbal masculin HCM Constanța a pierdut finala Cupei României, disputată, sâmbătă după-amiază, la Brașov, în compania marii rivale UCM Reșița. Campioana a cedat cu scorul de 29-30, după aruncări de la 7 metri. Desfășurată sub semnul echilibrului, prima repriză s-a încheiat cu avantaj fragil pentru HCM, 15-13. După pauză, Reșița a preluat inițiativa și conducerea pe tabelă, distanțându-se la trei goluri, cu patru minute înainte de final. Chiar dacă Sadoveac a ratat o aruncare de la 7 metri, Constanța a reușit să egaleze (26-26) in extremis, prin Buricea. Astfel, câștigătoarea trofeului urma să se decidă după aruncările de la 7 m. Aici, HCM Constanța a trecut de la extaz la agonie. Sadoveac a marcat, Popescu s-a opus la execuția lui Ghionea (27-26), Csepreghi și Irimescu și-au făcut datoria (28-27), nici Sabou, nici Vaidasigan nu au greșit (29-28). Din păcate, au urmat ratările lui Toma și Buricea, care l-au luat la țintă pe Antonaru, iar la ultima serie, Stan a adus victoria Reșiței, 30-29. „Este destul de greu de acceptat să pierzi o finală la 7 metri, însă am arătat că avem valoare. Acolo sus, în Ceruri, Zoran Kurteș este mulțumit de cum am jucat, de cum am luptat. A fost o finală frumoasă. Trebuie să învățăm din greșeli și să mergem cu capul sus mai departe”, a declarat Laurențiu Toma. Așadar, HCM Constanța ratează eventul, în timp ce Reșița câștigă trofeul și va evolua în Cupa Cupelor.