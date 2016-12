HCM Constanţa, la un pas de careul de aşi al Cupei EHF

HCM Constanța, la un pas de careul de ași al Cupei EHF

HCM Constanța este la doar un pas de accederea în Final Four-ul Cupei EHF, o performanță uriașă pentru handbalul românesc. Campionii României și-au respectat statutul de favoriți în meciul cu Lugi HF de la Constanța de săptămâna trecută și au învins la 10 goluri diferență (31-21), devenind astfel mari favoriți la accederea în faza finală a competiției.Partida retur se va desfășura sâmbătă seară, de la ora 19.30, la Lund (Suedia). Antrenorii Zvonko Sundovski, Marko Isakovic și Alexandru Buligan au deplasat în Suedia întregul lot de jucători, neavând probleme de efectiv înaintea acestei partide.„Ar fi ceva extraordinar să prinzi un Final Four, pentru cariera fiecărui jucător, înseamnă ceva. Înseamnă că nu ai jucat degeaba, înseamnă că ai jucat handbal la un nivel, sau la cel mai bun nivel”, a declarat pentru Digi Sport, după meciul tur, Marius Novanc.Căpitanul constănțenilor, Laurențiu Toma, crede că prezența HCM-ului în Final Four ar fi o surpriză: „Vom fi totuși intruși acolo, printre cele trei forțe ale handbalului, dar este bine că se va afla de România, se va afla de Constanța. Nu se știe peste 10 ani unde... vom vorbi poate despre un Final Four de Liga Campionilor.”