HCM Constanţa l-a transferat pe Alexandru Şimicu

HCM Constanța l-a transferat pe Alexandru Șimicu

Conducerea clubului HCM Constanța a reușit să transfere un nou jucător de mare perspectivă: Alexandru Șimicu.Ieri, interul stânga de 2 metri, de la Poli Timișoara, a semnat un contract valabil pe doi ani, cu opțiune de prelungire, cu HCM, jucătorul declarând că a ales Constanța pentru că vrea să câștige primul titlu de campion din carieră.„Când am optat pentru Constanța, am avut în vedere tradiția și faptul că, la ora actuală, HCM este cel mai bun club din România și am șansa de a juca la cel mai înalt nivel, inclusiv în Liga Campionilor. Îmi doresc foarte mult să ajut echipa și să cuceresc primul meu titlu de campion”, a spus tânărul handbalist, care va purta tricoul cu numărul 7.Șimicu, jucător care a evoluat cu naționala la Campionatul Mondial, a mai fost ofertat de HC Odorhei, dar și de alte echipe din străinătate. El se află de mai mult timp în atenția HCM-ului, unde a fost dorit inclusiv de regretatul Zoran Kurteș.v v vIeri după-amiază, la Sala Sporturilor, Șimicu a fost prezentat oficial. Tot atunci, membrii lotului HCM-ului au luat parte la ședința foto, de prezentare a noului echipament, pentru campionat și Liga Campionilor.