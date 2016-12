HCM Constanţa, în pregătiri pentru Liga Naţională şi Liga Campionilor

HCM Constanța, în pregătiri pentru Liga Națională și Liga Campionilor

Reunită în efectiv redus, campioana României HCM Constanța se pregătește pentru returul sezonului 2012-2013 al Ligii Naționale, ținând de asemenea cont și de programul echipei în Liga Campionilor. Obiectivele constănțenilor pentru noul an nu s-au schimbat, și anume câștigarea titlului național, dar și avansarea în competițiile europene.În lipsa antrenorului principal Zvonko Sundovski, care participă cu naționala Macedoniei la Campionatul Mondial de handbal din Spania, la HCM Constanța s-au ocupat de antrenamente secunzii Marko Isakovic și Alexandru Buligan, care sunt optimiști în șansele echipei de câștigare a unui nou titlu național. Însă, în Liga Campionilor va fi mai greu. Gruparea de pe litoral va juca primul meci din 2013 cu liderul Grupei B, MKB Veszprem (9 februa-rie), în care este puțin probabil ca HCM să producă surpriza. Astfel, singura soluție pentru a-și mări șansele de calificare rămâne o victorie în următoare partidă, cu Celje (16 februarie).„Ne gândim și la Liga Națională, și la Liga Campionilor. Știm că este foarte greu și complicat în competițiile europene, dar am demonstrat că, dacă suntem o echipă și facem lucrurile cum trebuie, putem izbândi. Este clar că va fi foarte greu, totul depinde de noi. Ne vom juca toate șansele la Celje. Pe plan local, în ultimul meci al anului 2012, de la Timișoara, am făcut o impresie destul de bună și ne dorim în continuare să fim campionii României”, a declarat antrenorul secund HCM Constanța, Alexandru Buligan.La Campionatul Mondial din Spania, care a debutat vineri, Sundovski și cu Branislav Angelovski reprezintă HCM Constanța în lotul Macedoniei.„Fără doar și poate fac parte din colectivul nostru și suntem onorați și mândri că avem în componența noastră două persoane care vor avea un cuvânt de spus la Campionatul Mondial”, ne-a mai spus Alexandru Buligan.Stagiu de 10 zilePentru ca echipa să efectueze o pregătire propriu-zisă înaintea meciurilor oficiale, conducerea clubului HCM Constanța a organizat un stagiu de pregătire pentru handbaliștii săi, ca aceștia să-și recapete forțele și să intre pe teren cu motoarele la maximum.„Avem programat un stagiu de pregătire, în care ne vom încărca bateriile timp de 10 zile. Este important să ne facem treaba cum trebuie și să ne pregătim pentru ce va urma. Avem jucători absenți, plecați la naționale, dar bineînțeles că ne vom reuni întregul lot și vom încerca să recuperăm terenul pierdut”, a încheiat secundul Alexandru Buligan.HCM Constanța are programat primul meci în campionat pe 2 februarie, contra celor de la Dinamo București, în deplasare.