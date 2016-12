HCM Constanţa, forţată să renunţe la „stranieri“ în sezonul următor

HCM Constanța, forțată să renunțe la „stranieri“ în sezonul următor

În urma deciziei luate, recent, de Consiliul de Administrație al Federației Române de Handbal, ca în sezonul 2013-2014 să fie acceptați maximum trei jucători străini într-o echipă, într-un meci oficial, HCM Constanța se vede nevoită să rezilieze contractele cu doi din cei cinci „stranieri“ cu care bătuse palma pe mai multe sezoane.Aflat într-o perioadă de cumpănă din punct de vedere al rezultatelor pe plan european sau mondial, handbalul masculin românesc a mai primit o lovitură, de această dată chiar din partea Federației Române, care limitează numărul jucătorilor străini la maximum trei pentru echipele participante în următorul sezon al Ligii Naționale.Decizia vine cu atât mai rău pentru campioana României, HCM Constanța, care, în prezent, are în lot cinci „stranieri”: sârbii Dalibor Cutura, Milutin Dragicevic și Predrag Vujadinovic, muntenegreanul Aleksandr Adzic și macedoneanul Branislav Angelovski.„O decizie mai proastă nici că puteau să ia cei din Consiliul de Administrație, mai ales că hotărâ-rea a fost luată foarte târziu. O să ne pună într-o situație ingrată! Va trebui să renunțăm la unii jucători cu care avem contract. O să ne facem puțin de rușine în Europa. Este păcat că suntem în anul 2013, suntem o țară membră în UE și ne confruntăm cu astfel de situații. Nouă ne convine ca jucătorii români să joace în străinătate, dar cei străini sunt limitați să joace la noi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, managerul HCM Constanța, Nurhan Ali.Au depus memoriu la FRHSperanța moare ultima în rândul echipelor de top din primul eșalon al handbalului românesc, astfel că formațiile care vor participa în competițiile internaționale din acest an și au nevoie de mai mulți jucători străini, printre care și HCM Constanța, au depus memoriu la Federație.„Noi, HCM-ul, și celelalte echipe care vor participa în cupele europene am făcut memoriu la federație, sperând ca domnul Cristian Gațu (n.r. - președintele FRH) va reveni asupra acestei decizii. O să venim din Europa fără puncte pentru handbalul româ-nesc”, a spus Nurhan Ali.În plus, un alt efect negativ al acestei schimbări regulamentare este că prețul handbaliștilor din provincie va crește substanțial, iar toate echipele se vor lupta pentru a obține cel mai bun produs românesc de pe piață.„Mai este un pericol mare pe care nimeni nu-l spune. Va crește artificial prețul tuturor jucătorilor români, pentru că o să tăbărâm cu toții pe câte unul dintr-un vârf de generație și în loc să plătim prețul pe care-l merită pentru campionatul intern, vom fi nevoiți să plătim mai mult. Nimeni nu ține cont de chestia asta”, a punctat managerul Nurhan Ali.Se discută cu Șoldănescu și NovancOficialul formației constănțene a mai precizat că, momentan, HCM nu a făcut vreo „mutare senzațională” pe piața transferurilor și că discută cu Șoldănescu și Novanc, pentru readucerea acestora la malul mării. De asemenea, se dorește întinerirea lotului cu trei-patru jucători de la Centrul Olimpic.Reuniunea echipei este programată pe 15 iulie, la Constanța, după care se va pleca într-un cantonament. În luna august, elevii lui Zvonko Sundovski vor participa la turneul de Superligă, în Ma-cedonia, urmând ca, la sfârșitul lunii, să debuteze în Liga Campionilor, la Porto, pentru calificări.