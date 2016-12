HCM Constanţa, ca şi calificată în Final Four al Cupei EHF

HCM Constanța, ca și calificată în Final Four al Cupei EHF

Meciul de la Sala Sporturilor a debutat cu accidentarea gravă a suedezului Hallberg, care, după o ciocnire cu Șimicu, a fost transportat direct la Spitalul Județean. Nordicii au strâns rândurile și au impus ritmul, conducând cu 7-5 și 8-6 (min. 21), însă noile indicații ale antrenorului HCM-ului, Zvonko Sundovski, s-au dovedit a fi mai mult decât inspirate. Constanța a marcat opt goluri consecutive, iar Lugi a devenit un boxer împins în corzi, pe care doar pauza îl poate salva.Repriza secundă a fost la discreția HCM-ului, care a avut avantaj chiar de 12 goluri (27-15, min. 52), însă echipa scandinavă a mai redus din diferență pe final. Așadar, victorie la 10 goluri diferență pentru HCM Constanța, care are prima șansă de ca-lificare la turneul Final Four de la Berlin. Manșa a doua sferturilor de finală va avea loc sâmbătă, la Lund (Suedia).Pentru HCM Constanța, au marcat: Șimicu (10), Sadoveac (6), Toma, Cutura (câte 5), Csepreghi (3), Novanc și Buricea (câte 1).Într-o altă partidă din sferturile Cupei EHF, Sporting a învins, la Lisabona, pe Pick Szeged, scor 29-27.Meciul HBC Nantes - Montpellier s-a jucat aseară, terminându-se după închiderea ediției.Fuchse Berlin este deja calificată în Final Four.