HCM Constanţa ar putea pierde la „masa verde“ meciul cu Baia Mare

HCM Constanța ar putea pierde la „masa verde“ meciul cu Baia Mare

Joi seara, HCM Constanța a învins, pe teren propriu, pe HCM Minaur Baia Mare în cea de-a doua etapă a Ligii Naționale de handbal masculin, scor 26-23. În prima parte a meciului, oaspeții păreau că se află la conducere, însă constănțenii au reușit să egaleze, iar la pauză, tabela indica egalitate, 11-11. În partea secundă, HCM Constanța s-a distanțat la cinci goluri, 23-18. Minaur a încercat să mai reușească câteva înscrieri, gazdele și-au păstrat ecartul de trei puncte, iar scorul final a fost 26-23. Marcatorii echipei de la malul mării sunt: Toma 8, Cutura 4, Rakcevic 3, Stavrositu 3, Angelovski 3, Humet 3, Buricea 1 și Adzic 1. Însă, la finalul meciului, Nicolae Făt, directorul executiv al clubului din Baia Mare, a depus contestație privind dreptul de joc al lui Javier Humet, de la HCM Constanța. „HCM Constanța a plătit transferul lui Humet, cel puțin așa spun ei, cu cinci minute înaintea începerii meciului. Din punctul meu de vedere, Humet nu a avut drept de joc în acest meci. Nu e normal ca cineva să vină și să plătească observatorului transferul unui jucător, nu scrie nicăieri în regulament că ob-servatorul poate primi bani. Am încercat să fac o contestație la pauză, dar am fost scos cu forțele de ordine de către oficialii Constanței. Am făcut totuși contestația la final”, a declarat Nicolae Făt, citat de site-ul handbalvolei.ro. Laurențiu Toma, căpitanul echipei constănțene, a replicat: „Cine vrea să câștige un meci cu HCM trebuie să joace în teren. În cazul lui Javier Humet, s-a vorbit la federație și s-a vorbit și cu observatorul de joc. Dacă nu aveam aprobare, nu intra în teren”. Următorul meci pe care HCM îl va disputa va fi cu HC Vaslui, pe data de 18 septembrie, după ce partidei cu AHC Potaissa Turda i-a fost schimbată data și se va juca pe data de 1 octombrie. „Toate meciurile noastre, de acum încolo, vor fi cu spirit de sacrificiu, toate meciurile vor fi finale pentru noi. Au intervenit accidentările, noi nu am avut o pregătire foarte bună astă vară, fiind frământați de problemele financiare, dar ușor-ușor ne vom reveni. Dacă înainte câștigam foarte ușor, acum trebuie să luptăm pentru orice minge ca să câștigăm în teren”, a menționat, la rândul său, handbalistul George Buricea.