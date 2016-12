HCM Constanţa a pierdut şi în faţa lui Cimos Koper

2

vinovat

vinovat este nicusor cel care nu-si mai incape-n piele.jucatorii din teren,cei de pe banca,antrenorii sunt cu ochii la nicusor nu la adversar.nicusor vrei succes ? da-i autoritate lui craciun,pe adzic trimite-l la lupte,pe irimescu la pensie,pe mulatru la atletism.in locul lor adu un conducator de joc, de afara,in tara n-avem.EchipA N-are LIDER in teren.are in schimb prea multi lideri pe margine.nicusor,turcul gras(DIRECTOR),antrenorul secund sa nu se mai adreseze jucatorilor in timpul meciului. lasati-l pe craciun sa conduca,el este antrenorul.procedati ca mai sus si veti vedea rezultate.cand comanda trei, armata este bezmetica si pierde razboaie.