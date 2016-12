HCM Constanţa a mai pierdut un jucător. Stavrositu a semnat cu CSM Bucureşti

HCM Constanța a mai pierdut un jucător. Stavrositu a semnat cu CSM București

Fostul conducător de joc al HCM-ului Constanța, Marius Stavrositu, a semnat, ieri dimineață, contractul cu noul său club, CSM București, formație care ocupă locul patru în clasamentul Ligii Naționale de handbal masculin.Jucătorul în vârstă de 34 de ani s-a despărțit, în pauza competițională, de campioana României, gruparea de la malul mării fiind confruntată cu mari probleme financiare. „Am plecat după o perioadă de 15 ani, în afară de cei trei de la Steaua. Nu se mai putea sta la Constanța, sunt neplătit de șase luni, din punctul meu de vedere, nu văd un orizont foarte mare în viitorul apropiat. Eram în negocieri cu CSM de mult timp. Sper să îi ajut cu experiența mea, să nu îi dezamăgesc pe cei care au avut încredere în mine. CSM a avut un parcurs destul de bun până acum, sper să continuăm pe același drum. Nu-mi pare rău că am luat această decizie, mi-am salutat colegii de la HCM înainte să plec. Plec cu inima împăcată de la Constanța. Am analizat bine situația, puteam să merg în altă parte, dar am luat această decizie pentru că toată familia este în București”, a declarat Marius Stavrositu, pentru handbalvolei.ro.La CSM București, Stavrositu va fi antrenat de Bozo Rudic și Ovidiu Mihăilă, tehnicieni cu care „Pablo” a mai lucrat în perioada în care toți trei se aflau la Steaua. „Pe Bozo îl cunosc, știu ce își dorește, era serios ca jucător și cu siguranță e la fel și acum. Am jucat împreună și nu văd ce probleme am putea avea. Știu ce cere, am văzut aproape toate meciurile CSM-ului când eram la Constanța, deci pot să mă mulez pe stilul echipei”, a explicat Stavrositu.