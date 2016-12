HCM Constanţa a câştigat finala cu HC Odorhei

HCM Constanța a câștigat finala cu HC Odorhei

Ştire online publicată Sâmbătă, 03 Septembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Desi HC Odorhei a condus pe aproape tot parcursul finalei de la Constanta, din Final Four-ul organizat cu prilejul implinirii a 75 de ani de catre Federatia Romana de Handbal, HCM Constanta a castigat trofeul pus in joc, revenind pe final si castigand apoi, la 7 metri, informeaza sport365.ro.S-a mers apoi cap la cap, iar ultimele 3-4 minute au fost de foc. Johannson aduce pe Odorhei in avantaj, 31-32, Alexandru Stamate egaleaza, iar campioana Romaniei reuseste apoi sa preia conducerea pe tabela, pentru prima data in aceasta partida (minutul 57): Popescu apara pe atacul Odorheiului, Stamate inscrie din nou (33-32), iar Popescu apara din nou, la Kuzmanoszki. Spectatorii sunt in picioare, insa Stamate rateaza pe atacul Constantei si Rusia egaleaza pe tabela (33-33). Campioana insista, Toma scoate un 7 metri, pe care il transforma Ghionea (34-33), insa Rusia este din nou letal la cealalta poarta si face 34-34. Acesta ramane si scorul final al partidei, deoarece Constanta rateaza doua mari ocazii de a castiga finala in timpul regulamentar: Toma trimite in bara, iar in ultima secunda, dupa o recuperare a lui Stamate, capitanul HCM-ului Laurentiu Toma nu reuseste sa il invinga pe Varo, de pe pivot.S-a ajuns astfel la loviturile de departajare de la 7 metri, unde Constanta a inscris prin Sadoveac, Toma si Sabou, iar Odorhei a ratat toate cele 3 lovituri de la 7m (prima, a lui Kuzmanoszki, a fost aparata de Stanescu, iar cele ale lui Rusia si Adomnicai au nimerit bara).HCM Constanta a terminat pe prima pozitie, urmata de HC Odorhei (locul 2) si UCM HC Caras Severin (locul 3), in timp ce Bucovina Suceava s-a clasat pe ultimul loc.