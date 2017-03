HCDS cere să i se facă dreptate: "Vrem punctele înapoi!"

Marți, 14 martie, la sediul FR de Handbal, va avea loc ședința Consiliului de Administrație, iar pe ordinea de zi va fi judecat și apelul celor de la HC Dobrogea Sud împotriva Hotărârii Comisiei Centrale de Competiții, în care constănțenii își doresc recuperarea celor trei punctelor „confiscate“ de FRH după retragerea prematură din competiție a echipei AHC Adrian Petrea Reșița.Fiindcă echipa reșițeană nu și-a îndeplinit baremul de 51% din meciuri jucate într-un sezon, toate rezultatele înregistrate până în acel moment au fost anulate. Astfel, victoria dobrogenilor din tur a fost în zadar. Cele mai avantajate echipe au fost cele care au pierdut puncte cu Reșița, în acest caz Dinamo București.„Apelul este unul normal, punctele au fost câștigate pe teren. Sunt și alte cluburi care ne-au susținut ideea. Momentan, suntem singurii care ne-am arătat dezaprobarea față de această decizie. Mai este timp până săptămâna viitoare să apară și alte cluburi care să ni se alăture”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionuț „Rudi” Stănescu, președintele HC Dobrogea Sud.Sâmbătă, 11 martie, formația de pe litoral revine în Sala Sporturilor din Constanța, acolo unde va primi vizita formației CSM Focșani, în etapa a XX-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Cele nouă zile de pauză competițională au venit la fix pentru trupa lui Djordje Cirkovic, care trecea printr-o formă sportivă deloc bună.„Nu mai avem loc de surprize, trebuie neapărat să ne impunem. Ar fi bine să terminăm în primele patru formații, deoarece am beneficia de un mare avantaj: două meciuri din trei pe teren propriu. Și nici atunci nu suntem siguri de victorie. Trebuie să fim în formă maximă la fiecare meci. Această pauză a fost binevenită, însă am făcut antrenamente necontenit. Am făcut ședințe de recuperare la World Class, alergări pe stadionul Farul, apoi antrenamentele în sală. Se acumulase o oarecare oboseală, acum sper că ne-am recăpătat vigoarea”, a conchis Ionuț Stănescu.