HC Farul, victorie la scor-fluviu cu CSU Târgovişte - Galerie foto

Divizia A la handbal masculin

HC Farul, victorie la scor-fluviu cu CSU Târgoviște - Galerie foto

HC Farul a obținut, ieri, la Sala Sporturilor, o victorie lejeră în fața echipei CSU Târgoviște, în meciul contând pentru etapa a cincea a Diviziei A de handbal masculin, Seria A.Cu un lot schimbat, după venirea a cinci noi jucători - Bogdan Cîrchea, Ioan Cristolovean, Vladimir Stankovic, Lekovic Bozidar și Luca Anghel -, după prima repriză, HC Farul se afla în avantaj clar, scor 24-13. În partea secundă a jocului, antrenorul Eden Hairi a avut ocazia să îi trimită în teren pe jucătorii mai tineri. În cele din urmă, constănțenii s-au impus cu scorul 47-25.„Avem o echipă mult schimbată în bine. Acum pot să consider că a fost un antrenament util. Încercăm să creștem în valoare. Mai avem mult de lucru la comunicare. Au evoluat și cei doi muntenegreni, care și-au adus contribuția la câștigarea acestui meci. Am reușit să rulez întreg lotul. Este victorie de bun augur, de moral pentru următorul meci, cu Alexandria, mult mai”, a declarat Hairi.Întrebat dacă cu noii jucători speră la barajul de promovare, antrenorul constănțean a adăugat: „Cine nu ar vrea să meargă la baraj? Deocamdată, consider că nu suntem încă pregătiți. Ne-am confruntat cu Dobrogea Sud și am văzut unde ne este locul și nivelul. Ne-am confruntat cu Bacăul și, de asemenea, diferența de scor a fost una jenantă pentru noi. Am digerat cu greu înfrângerea de la Bacău”.Pentru HC Farul, au marcat: Ion (1), Cristolovean (2), Stoian (3), Pană (3), Marcu (3), Amaximoaiei (3), Tudorancea (4), Dușa (5), Cîrchea (5), Stankovic (5), Loghin (6), Bozidar (7).Săptămâna viitoare, HC Farul va juca în deplasare, cu ACS HD Teleorman Alexandria.Iată celelalte rezultate ale rundei: CS HC Buzău - Poli Unistil Iași 30-25, CSU Suceava - CSM Cimentul Bicaz 62-11, LPS Piatra Neamț - Știința Municipal Bacău 22-42, CSM București II - ACS HC Teleorman Alexandria 32-32, GSIP Moreni - ACS Atletico Alexandria 23-40.În cadrul aceleiași etape, HC Dobrogea Sud va juca, miercuri, în deplasare, cu CS Vicov Bucovina.