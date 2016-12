HC Farul porneşte la drum cu un lot tânăr şi cu mari speranţe

HC Farul pornește la drum cu un lot tânăr și cu mari speranțe

Ieri, la cel de-al doilea antrenament efectuat în Sala Sporturilor, conducerea clubului HC Farul a decis să prezinte oficial lotul și echipamentul echipei.O formație compusă doar din jucători tineri, cu toții având mari speranțe. Așa poți descrie noua echipă de handbal a Constanței. Antrenorii Eden Hairi și Enis Murtaza vor debuta în noul sezon al Diviziei A cu o echipă formată din jucători având vârsta cuprinsă între 16 și 23 de ani. Staff-ul tehnic admite că echipa nu este încă conturată și se mai așteaptă sosirea altor jucători.„Am fost plăcut surprins să aflu că acest proiect se bazează mai mult pe tineri și cum eu, în ultimul timp, am lucrat doar cu juniori 2 și juniori 1, pot spune că acest proiect îmi vine ca o mănușă. Echipa nu este încă definitivată, mai sunt încă sportivi care provin de la cluburi din alte localități, dar au optat să studieze în Constanța și sunt o parte din ei cu mari perspective de a face parte din acest lot. Divizia A este o necunoscută. Cu câteva din echipele participante am mai jucat meciuri amicale, dar la nivel de juniori 1", a declarat antrenorul Eden Hairi.HC Farul are în plan sta-bilirea câtorva meciuri amicale. Hairi a menționat faptul că își doresc foarte mult să organizeze câteva partide de verificare, de ce nu chiar cu HC Dobrogea Sud.„Făcând parte din același oraș, este și păcat să nu păstrăm o colaborare. Bine-înțeles, dacă și programul lor de pregătire corespunde cu al nostru și dacă vor fi de acord, dar nu văd de ce nu. Vom mai contacta câteva echipe din Divizia A, căci e bine să îți cunoști adversarul”, a continuat antrenorul echipei.Obiectivul HC Farul este să se claseze în prima jumătate a clasamentului Diviziei A.