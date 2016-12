HC Dobrogea, ultima reprezentaţie a sezonului în faţa propriilor suporteri

HC Dobrogea, ultima reprezentație a sezonului în fața propriilor suporteri

Echipa de handbal HC Dobrogea Sud Constanța joacă, sâmbătă, de la ora 11, la Sala Sporturilor, ultima partidă în fața propriilor suporteri din acest sezon, contra celor de la HC Buzău, în etapa a XXV-a a Diviziei A, Seria A.Deja promovați în Liga Na-țională, handbaliștii pregătiți de Djordje Cirkovici și Marko Sesum și-au stabilit un alt obiectiv pe termen scurt: să atingă cota 1.000 de goluri marcate în acest sezon, în acest moment având 955, iar partida contra buzoienilor este cea mai bună oportunitate. Partida tur s-a încheiat cu victoria dobrogenilor, scor 30-20 (11-7).„Obiectivul nostru este să ră-mânem neînfrânți în acest sezon competițional și, bineînțeles, să atingem cota 1.000 de goluri marcate. Vrem să îi facem fericiți pe cei care vor fi alături de noi mâine (n.r. - sâmbătă) să ne sus-țină. Din păcate, avem câteva pro-bleme de lot. Vasile și Bodnărescu sunt la lotul național de tineret, Cutura și Enescu se resimt un pic, dar cred că putem să îi suplinim cu succes și să ne impunem jocul. Se simte vacanța și pentru noi, dar ne bucurăm că am reușit să terminăm cu bine acest an greu. Per ansamblu, suntem mulțumiți de ce am reușit, am atins Final Four-ul, însă nu am reușit să punem mâna pe trofeu. Poate dacă am mai fi avut doi-trei jucători cu experiență care să ne ajute, ar fi fost altfel deznodă-mântul partidei cu CSM București. Dar ne bucurăm că suntem sănătoși și optimiști, suntem un grup unit și sperăm ca în sezonul următor să ne descurcăm și mai bine”, a declarat, pentru „Cuget Li-ber”, unul din cei mai iubiți sportivi ai Constanței, Laurențiu Toma.În ultima etapă, HC Dobrogea are programat meci cu CSM București ll, echipă care a pierdut majoritatea partidelor cu 0-10, deoarece nu a respectat regulile impuse de FRH.Pentru următorul sezon de Ligă Națională, conducerea clubului constănțean face în continuare eforturi considerabile pentru a crea o formație competitivă care să atace titlul și să se califice în cupele europene. Până în acest moment, au fost parafate înțelegeri cu trei jucători experimentați: Cristian Fenici (CSU Poli Timișoara), Dragoș Soare (HC Vaslui) și sârbul Zoran Nikolic (Vojvodina Novi Sad).Tot în cadrul acestei etape, va juca și HC Farul Constanța, echipă aflată în lupta pentru locul 4. Băieții pregătiți de Eden Hairi vor juca duminică, 15 mai, de la ora 12, în deplasare, pe terenul celor de la LPS Piatra Neamț, ocupanta locului 8.Clasament: 1. HC Dobrogea Sud (66 p), 2. Știința Bacău (59 p), 3. CSU Suceava (56 p), 4. HC Buzău (46 p), 5. HC Farul (43 p), 6. Poli Unistil Iași (42 p).