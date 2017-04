Play-off-ul Ligii Naționale de handbal masculin

HC Dobrogea Sud, victorie ca-n vremurile de aur. Calificarea se decide la Odorhei

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud a reușit să învingă, luni seară, pe HC Odorhei, scor 28-27 (14-16), în cel de-al doilea meci din sferturile de finală ale play-off-ului Ligii Naționale, și a restabilit egalitatea la meciuri directe, 1-1, la capătul unui joc electrizant, cu un arbitraj cel puțin bizar, meci decis în ultimele secunde.Cu sabia deasupra capului, obligată să învingă, trupa pregătită de Aihan Omer a avut un început de meci timorat. Pe fondul ratărilor numeroase din tabăra constănțeană, HC Odorhei a luat un avans de trei goluri în primele 10 minute ale partidei (6-3). Cum a obișnuit de atâtea ori în acest sezon, HCDS a călcat pedala de accelerație și a reintrat treptat în ritm. Cu toate acestea, pauza i-a găsit în avantaj tot pe oaspeți, scor 16-14.Actul secund a început în același registru, cu Odorhei la conducerea jocului. Cea mai mare diferență a fost consemnată în minutul 39, 23-19 pentru oaspeți. Când totul părea pierdut, legenda din poarta constănțenilor, Ionuț „Rudi” Stănescu, a dat tonul revenirii printr-o sarabandă de intervențiile extraordinare. Paradă după paradă, completată de o circulație a mingii mai clară pe faza de atac, iar HCDS recuperează ecartul de patru goluri, cu 8 minute înainte de final. Cele două formații au mers cap la cap până în ultimul minut.Dobrogenii atacă și au șansa de a marca golul victoriei. Cu doar șapte secunde de final, extrem Predrag Vujadinovic este agățat de un adversar pe semicerc, iar arbitrul acordă 7 metri și eliminare 2 minute. Veteranul Dalibor Cutura marchează, iar „vulcanul” din Sala Sporturilor erupe ca pe timpuri, când HCM domina handbalul românesc. Cu doar șapte secunde rămase, Odorhei se aruncă în atac, Vitaly Komogorov aruncă, însă Stănescu reușește să respingă și pune capăt partidei.Golurile HCDS au fost reușite de Dalibor Cutura (9), Nikola Crnoglavac (7), Branko Angelovski (4), Laurențiu Toma (3), Dragoș Soare (3), George Buricea (1) și Mladen Rakcevic (1).Constănțenii au egalat scorul la general, 1-1, iar calificarea în semifinalele play-off-ului se va decide joi, de la ora 18, la Odorheiu Secuiesc.„Chiar dacă am fost conduși cu patru goluri, nu ne-am pierdut niciodată speranța. Am crezut în noi până la ultima secundă și am reușit o victorie foarte importantă. Mergem la Odorhei doar cu gândul la victorie. Va fi foarte greu, dar cred că putem obține un rezultat foarte bun. Dacă ne vom apăra precum în repriza secundă a acestui meci, avem șanse foarte bune. Vreau să mulțumesc publicului constănțean, care ne-a susținut frenetic. Pur și simplu, ne-a împins de la spate pe toată durata partidei. Suporterii au fost extraordinari și aș dori să le dedic lor această victorie”, a declarat Ionuț Stănescu.