HC Dobrogea Sud, ultimele meciuri de verificare înaintea debutului în Divizia A

HC Dobrogea Sud va participa în acest sfârșit de săptămână la Cupa Municipiului Bacău, ediția a X-a, alături de alte trei echipe din seria A a Diviziei A de handbal masculin: CSU Suceava, Poli Unistil Iași și echipa gazdă CS Știința Municipal Bacău.Turneul se va desfășura în sistem Final Four. Constănțenii vor disputa primul meci, mâine, la ora 13.00, împotriva CSU Suceava. Al doilea meci le va opune pe Știința Bacău și Poli Unistil Iași.Finalele sunt programate sâmbătă, de la ora 10.00 va fi finala mică, iar de la ora 12.00, finala mare.Tot în aceste zile se va disputa și o competiție destinată juniorilor.Din informațiile furnizate de președintele grupării constănțene, HCD va deplasa întreg lotul la acest turneu.„E o ocazie pentru a cunoaște stilul de joc al principalelor noastre contracandidate la promovare. Vom merge cu întregul lot. Suntem la capacitatea maximă și suntem nerăbdători să începem sezonul. Am avut parte de o perioadă de pregătire extraordinară. Nu am avut până acum nicio accidentare, ceea ce este un lucru bun și sperăm să nici nu avem de acum încolo”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele HCD Ionuț Stănescu.Meciurile din cadrul turneului de la Bacău reprezintă ultimele partide de verificare înaintea începerii ediției 2015-2016 a Diviziei A de handbal masculin. Campionatul va începe pe data de 6 septembrie, urmând ca la sfârșitul acestei săptămâni, ori începutul săptămânii viitoare, Fe-derația Română de Handbal să or-ganizeze tragerea la sorți a programului.Din seria A fac parte 14 echipe, dintre care și cele două constănțene HCD și HC Farul. Oponentele acestora vor fi: CS Politehnica Unistil Iași, CS HC Buzău 2012, GSI Petrol Moreni, CSM București II, CSU Suceava, CSU Târgoviște, ACS Handbal Teleorman Alexandria, CS Știința Municipal Bacău, LPS Piatra Neamț, ACS Atletico Alexandria, CSM Cimentul Bicaz, CS De la Alpinism la Turism Vicov Bucovina.