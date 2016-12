HC Dobrogea Sud ţinteşte "borna 1.000" de goluri marcate în campionat

HC Dobrogea Sud țintește "borna 1.000" de goluri marcate în campionat

Sâmbătă, 14 mai, de la ora 11, echipa de handbal masculin HC Dobrogea Sud Constanța va susține, la Sala Sporturilor, ultima partidă din eșalonul secund pe teren propriu, în compania celor de la HC Buzău, în etapa a XXVI-a a Diviziei A, Seria A.Promovați matematic încă de acum două etape, jucătorii lui Djordje Cirkovici doresc să încheie sezonul neînfrânți, pentru a încununa un sezon aproape perfect: promovarea în Liga Națională și medaliile de bronz obținute în Final Four-ul Cupei României. În acest moment, echipa de la malul mării are 955 de goluri marcate și va încerca să atingă borna 1.000 chiar împotriva buzoienilor. „Vrem să câștigăm aceste două partide rămase pentru a încheia sezonul cu maxim de puncte. Băieții se simt foarte bine după această pauză competițională, mă bucură faptul că nu avem jucători accidentați sau cu altfel de probleme. După aceste două partide, am convenit să intrăm în vacanță. Avem jucători din străinătate care vor să meargă să își vadă și ei familiile, chiar și jucătorii români. Vom face o pauză, ca apoi să revenim în forță. Avem în plan turnee amicale, canto-namente și multe alte lucruri, însă avem nevoie de răbdare. Lucrăm continuu și la campania de achiziții. Nu am încheiat acest capitol, astfel încercăm să întărim compartimentele mai vulnerabile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele-jucător al HC Dobrogea, Ionuț „Rudi” Stănescu.Duminică, echipa feminină de handbal CSM București a reușit să cucerească cel mai râvnit trofeu european, Liga Campionilor, după o victorie dramatică la aruncările de la 7 metri, împotriva vicecampioanei Ungariei, Gyor ETO, chiar pe terenul acesteia. Scorul în timpul regulamentar a fost egal, 22-22, datorită golului marcat cu doar câteva secunde înainte de final, de Torstensson. În prelungiri, tot maghiarele au început mai bine, însă cu șase secunde înainte de final, CSM-ul a reușit din nou să egaleze, Gullden ducând finala, din 7 metri, la loviturile de departajare. Acolo, brazilianca Mayssa Pessoa a apărat aruncările expediate de Groot și Loke și a adus trofeul la București.Ionuț Stănescu nu și-a pierdut nicio secundă încrederea în șansele fetelor pregătite de danezul Kim Rasmussen: „A fost un meci extraordinar. Am crezut până la capăt în șansele fetelor, fiindcă au evoluat foarte bine și în handbal este orice posibil. Este un lucru foarte important pentru handbalul românesc și un exemplu pentru toată lumea că se poate. Cu siguranță, rezultatul fetelor își va pune amprenta și asupra handbalului masculin, chiar dacă sunt diferențe mari între cele două. Îmi lipsesc meciurile din Champions League, dar ar fi greu ca o echipă din Constanța să joace în această competiție, deoarece nu avem o sală omologată pentru astfel de meciuri. Este greu să jucăm în alte părți, fiindcă ne simțim ca în deplasare, chiar dacă dispunem de aportul suporterilor. Să sperăm că se vor rezolva și aceste aspecte și vom avea o sală la standarde europene. Orașul Constanța are mare nevoie de o astfel de sală”, a conchis Stănescu.