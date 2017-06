HC Dobrogea Sud, sigură de calificarea în cupele europene. "Orice victorie va fi un bonus!"

Trupa lui Aihan Omer are nevoie de o nouă minune, precum cea de la Odorhei, pentru a duce confruntarea în decisiv, după ce, în prima manșă, a fost învinsă fără drept de apel, scor 19-27 (10-14).Din păcate, la București nu a funcționat una din cele mai importante angrenaje din handbalul mondial - linia de 9 metri. Dacă interul stânga sârb Dusko Celica a aruncat o singură dată spre poartă, cel de la care se aștepta mai mult, interul dreapta Nikola Crnoglavac, nu a fost într-o zi prea bună, fapt ce a mutat toată presiunea pe veteranul Dalibor Cutura. Lucru recunoscut și de antrenorul Aihan Omer.„Am fi putut obține mai mult de la primul meci dacă nu aveam atâtea probleme la finalizare. Au fost foarte multe ratări din situații clare, de asemenea nu am reușit să marcăm nici de la linia de 9, iar acest lucru le-a ușurat sarcina jucătorilor dinamoviști. Am fost foarte supărați după această înfrângere, dar nu atât cât am fost după punctele pierdute cu HC Vaslui, Steaua sau Dunărea Călărași. Până la urmă, am fost învinși de campioana României”, a declarat fostul selecționer.În turul sezonului regulat, HCDS s-a impus pe teren propriu, scor 32-29, demonstrând că diferența de valoare nu este atât de mare pe cât o arată ultimul rezultat. Constănțenii sunt optimiști înaintea partidei și vor da totul pentru a trimite confruntarea în decisiv.Atmosfera din sânul echipei este una bună, propice unui rezultat pozitiv, astăzi. Pivotul sârb Zoran Nikolic se simte din ce în ce mai bine. În primul meci, acesta a fost folosit foarte puțin.v v vÎn sezonul viitor, România va trimite patru formații în competițiile europene. Cum sunt aceleași patru echipe atât în semifinalele Ligii Naționale, cât și în Final-Four-ul Cupei României, au primit deja „viză de Europa” Dinamo București, CSM București, AHC Potaissa Turda și HC Dobrogea Sud Constanța.„Este adevărat, suntem calificați în cupele europene pentru sezonul următor, deci ne-am îndeplinit obiectivul. După victoria de la Odorhei, tot ce vom obține în plus va reprezenta un bonus. Asta nu înseamnă că nu ne dorim foarte mult să punem mâna pe unul din trofee”, a precizat antre-norul constănțean.v v vNaționala masculină de handbal a României va juca, joi, 4 mai, de la ora 20, la Baia Mare, contra echipei similare a Serbiei, în etapa a lll-a a grupei ll preliminară a Campionatului European din 2018. Selecționerul spaniol Xaviel Pascual Fuertes a convocat pentru această acțiune 18 jucători, însă niciunul de la HC Dobrogea Sud Constanța.„Într-adevăr, nu avem jucători la lot, deoarece noi ne bazăm foarte mult pe jucători străini. Cu toate acestea, jucători precum Laurențiu Toma, George Buricea, Ionuț Stănescu, Mihai Rohozneanu sau Dragoș Soare pot face oricând față cerințelor echipei naționale”, a completat Aihan Omer.Printre tricolori, se regăsesc jucători ce au încântat asistența pe litoral, în trecut: Mihai Popescu (Saint Raphael), Marius Sadoveac (Tremblay), Javier Humet (CSM București), Chike Onyejekwe (HC Odorhei) sau Alexandru Csepreghi (USC Handball).