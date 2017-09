HC Dobrogea Sud şi CSŞ 1 Constanţa, campioane naţionale la handbal pe plajă

HC Dobrogea Sud și CSȘ 1 Constanța, campioane naționale la handbal pe plajă

În acest weekend, pe nisipul fierbinte de la Flora, din stațiunea Mamaia, a avut loc primul Campionat Național de handbal pe nisip din istorie. Competiția rezervată juniorilor a fost organizată de către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța și CSȘ 1 Constanța, în colaborare cu Federația Română de Handbal.Peste 250 de copii din întreaga țară s-au duelat în aruncări înșelătoare și driblinguri spectaculoase, însă doar patru formații s-au încununat campioane naționale.La juniori A, feminin, CSȘ 1 Constanța (antrenoare Lăcrămioara Ilie) a trecut în finală mare de ASC Minaur Baia Mare, scor 2-1. Podiumul a fost completat de CSS Tulcea, care a trecut în finala mică de CSS Cluj Napoca, scor 2-1.În întrecerea masculină, juniori A, trofeul de campioni a fost ridicat de AHC Dobrogea Sud Constanța (antrenor Aihan Omer), care a trecut fără mari probleme în ultimul act de CS Brazi, scor 2-0. Medaliile de bronz au fost câștigate de CSS Sighișoara, după un 2-1 contra handbaliștilor de la CSS Medgidia.La juniori B, clasamentul a fost următorul: feminin - 1. CSS Tulcea, 2. CSS Cluj Napoca; masculin - 1. CSS Alexandria, 2. CS Năvodari, 3. CSS 1 Constanța, 4. CSS Sighișoara.La eveniment au luat parte și marile glorii ale handbalului constănțean masculin, retrase sau nu din activitate. Fostul portar Ionuț „Rudi” Stănescu a avut mari bătăi de cap cu aruncările foștilor săi colegi, George Buricea, Aleksandr Adzic sau Branislav Angelovski.„Este mult mai greu handbalul pe nisip, decât cel cu care suntem obișnuiți. Nisipul îngreunează mult deplasarea, dar mărește spectaculozitatea. Am făcut și noi câteva antrenamente pe nisip, cândva, însă nu am avut ocazia de a lua parte la asemenea competiții. Ne bucurăm că acești copii minunați au parte de acest eveniment. În România există șanse mari ca acest sport să se dezvolte, mai ales la Constanța. Dacă păstrăm acest ritm, avem foarte mari șanse să aliniem o formație competitivă în 2024, atunci când este foarte posibil ca handbalul pe plajă să devină sport olimpic”, a declarat președintele HCDS Constanța, Ionuț „Rudi” Stănescu.Organizatorii au oferit diplome tuturor participanților, iar cei mai valoroși jucători și cele mai bune echipe s-au ales cu medalii și cupe. Handbalul pe nisip se joacă pe durata a două reprize de câte 10 minute, suprafața este mai mică, 27x12 metri, 4 jucători de echipă – 3 jucători de câmp plus portarul. Există procedee tehnice individuale care se punctează dublu (aruncarea din piruetă 360 grade, aruncarea din aeriană, penalty-ul, golul portarului, aruncarea jucătorului specialist - cel care înlocuiește portarul).v v vHandbaliștii de la HC Dobrogea Sud Constanța s-au întors pe litoral, după un cantonament foarte bun întreprins în Slovenia. În ultima zi a stagiului de pregătire, constănțenii au învins pe Brest Meshkov (Belarus), scor 29-28 (17-15), formație ce activează an de an în grupele Ligii Campionilor. În primul meci amical, HC Dobrogea Sud a trecut de MRK Krka (Slovenia), scor 29-19 (17-8).„A fost un cantonament foarte bun pentru noi. Am avut câteva probleme cu accidentările, dar așa este în perioada de acumulare. Urmează să plecăm la un puternic turneu amical la Odorhei, vom mai juca un meci amical la Constanța, apoi gândurile noastre se vor concentra doar la Supercupa României, de pe 27 august, contra celor de la Dinamo București. Cel mai probabil, partida va avea loc în Sala Polivalentă din Capitală”, a completat Ionuț „Rudi” Stănescu.