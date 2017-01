HC Dobrogea Sud s-a reunit fără „principalul“ Djordje Cirkovic

S-a terminat vacanța pentru handbaliștii de la HC Dobrogea Sud. Clasați pe locul secund în Liga Zimbrilor, la trecerea dintre ani, jucătorii constănțeni s-au reunit pe 4 ianuarie, la malul mării, fără nume noi, sub comanda secundului Marko Sesum. Antrenorul principal Djordje Cirkovic a căzut victima vremii neprielnice și este reținut în Serbia. Acesta plănuiește să ajungă la echipă până joi, dacă vremea îi va permite.Președintele-jucător al HCDS, Ionuț „Rudi” Stănescu, a declarat că își dorește foarte mult ca echipa sa să obțină titlul, însă este conștient de faptul că va fi o parte secundă de campionat infernală.„Vrem să obținem titlul, dar este extraordinar de greu să facem acest lucru. Ne luptăm cu formații extrem de puternice, precum Dinamo, Odorhei, CSM București, Potaissa Turda. Oricare din acestea poate câștiga trofeul. Poate un plus pentru Dinamo, mai omogenă, mai legată în joc. Nu mai este ca pe vremea HCM-ului, când superioritatea era vizibilă. Noi vom continua să evoluăm doar cu gândul la victorie, dar nu va fi un capăt de țară dacă nu câștigăm titlul. Consider că într-un timp atât de scurt ne-am descurcat foarte bine. Într-un an și jumătate, am revenit în elita handbalul românesc, în contextul în care dispunem de un buget inferior multor echipe din fruntea Ligii Naționale”, a declarat Stănescu.HC Dobrogea Sud va juca primul meci în Liga Națională, după sărbători, pe 4 februarie, la Sala Sporturilor, în compania celor de la CSU Suceava, într-o partidă din etapa a XVll-a.De la primul antrenament al anului 2017, au mai lipsit Alexandru Bologa și Dan Vasile, convocați la acțiunea de calificare a naționalei de tineret la Campionatul Mondial, dar și bosniacul Dusko Celica, chemat la reprezen-tativa țării sale.Din păcate, tinerii jucători constănțeni nu au avut parte de prea mult succes în tentativa de a ajunge la Mondiale. Tricolorii au fost surclasați de Suedia (25-32) și Danemarca (15-26), reușind doar o victorie de moral cu Bulgaria (33-22), când socotelile erau deja făcute.„Am auzit de contra-performanța naționalei de tineret. Din păcate, acesta este nivelul handbalului românesc de ani de zile. Atâta vreme cât membrii lotului nu au forța de a-și câștiga locul de titular într-o formație de prim eșalon, nu au cum să progreseze. Iar formațiile ce și-au trasat obiective serioase nu își pot permite experimente și pași greșiti. Astfel, apar aceste importuri de jucători din spațiul ex-sovietic, mai costisitori, dar mai eficienți. Este foarte greu să ai o națională competitivă cu doar doi jucători activi în Liga Națională”, a completat Ionuț Stănescu.Astăzi, la sediul Federației Române de Handbal, va avea loc tragerea la sorți a sferturilor de finală din cadrul Cupei României, acolo unde HC Dobrogea Sud va întâlni una din următoarele echipe: Dinamo București, AHC Potaissa Turda, SCM Politehnica Timișoara, AHC Dunărea Călărași, Steaua București, CSM București sau HC Odorhei.