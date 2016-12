HC Dobrogea Sud joacă două partide amicale înainte de Final Four

Echipa de handbal masculin HC Dobrogea Sud Constanța a intrat în linie dreaptă înaintea Final Four-ului Cupei României, ce se va disputa în Sala Polivalentă din Brăila, în intervalul 15-16 aprilie.Jucătorii pregătiți de Djordje Cirkovici și Marko Sesum se antrenează intens pentru a fi în forma optimă la competiția ce îi poate trimite pe constănțeni în următorul sezon al Cupei EHF.„Ar fi o premieră pentru handbalul masculin românesc și chiar european. Nu cunosc vreo echipă care să se califice într-o cupă europeană, din liga a doua. Bineînțeles că acest trofeu face parte din lista noastră de obiective”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, președintele-jucător Ionuț „Rudi” Stănescu.Handbaliștii constănțeni vor susține două partide amicale împotriva ocupantei locului 3 al eșalonului secund, Știința Bacău, vineri și sâmbătă, de la orele 16.30, respectiv 11, în Sala Sporturilor din Constanța. Accesul publicului la aceste două partide este gratuit. În sezonul regulat, cele două formații au oferit publicului două partide intens disputate. Partida de la Constanța s-a terminat cu 32-29 (15-14), fiind și cea mai grea victorie a HCD-ului în actualul sezon al Diviziei A. Partida retur a fost la îndemână constănțenilor, care s-au impus categoric la Bacău, scor 36-28 (22-15).Luni, 11 aprilie, de la ora 11, la sediul FR de Handbal, are loc tragerea la sorți a semifinalelor Final Four-ului, alături de constănțeni mai fiind calificate Dunărea Călărași, Steaua București și CSM București. Președintele Ionuț Stănescu a declarat că, indiferent de adversar, importantă este victoria: „Nu avem nicio preferință la tragerea la sorți. Cu orice echipă vom cădea, vom juca doar la victorie. Aceasta este mentalitatea echipei noastre și doar așa putem progresa”.Federația Română de Handbal a anunțat, în cursul săptămânii trecute, faptul că zilele de desfășurare ale turneului s-au modificat, ca urmare ale solicitării partenerului FRH, Digisport. Referitor la acest fapt, Stănescu a declarat: „Normal că suporterii sunt nemulțumiți, deoarece și-au făcut program pentru zilele de sâmbătă și duminică, pentru mulți dintre ei fiind zile libere de la locul de muncă, iar acum trebuie să jucăm vineri și sâmbătă. Schimbarea a survenit în urma cererii celor de la Digisport, care au dorit ca partidele să fie disputate în aceste zile, iar federația a fost de acord. Nu ni s-a cerut un punct de vedere referitor la această schimbare, însă ne conformăm federației. Chiar și în aceste condiții, sunt sigur că suporterii vor fi alături de noi”.Bologa și Vasile, la lotul U20 Tehnicienii HCD-ului se pot baza la antrenamente pe toți jucătorii avuți în lot, cu excepția lui Alexandru Bologa și Dan Vasile, convocați la echipa națională sub 20 de ani, dar care vor reveni în lot până la Final Four.„Băieții se simt foarte bine, nu avem probleme de lot. Toată lumea este aptă de joc și plină de nerăbdare. Este o perioadă în care trebuie să punem la punct ultimele legături de joc, ca la Final Four să fim pregătiți sută la sută. Nu ne este frică de accidentări în partidele cu Știința Bacău, deoarece acestea sunt inerente și fac parte din viața oricărui sportiv. Dacă este să te accidentezi, se poate întâmpla și la antrenamente sau oriunde în altă parte. Am ales să jucăm cu Știința fiindcă formează o echipă bună și merită să ne măsurăm forțele cu ea”, a explicat președintele Stănescu.