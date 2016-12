HC Dobrogea Sud îşi aşteaptă suporterii la turneul Final Four!

HC Dobrogea Sud își așteaptă suporterii la turneul Final Four!

Handbaliștii și suporterii echipei HC Dobrogea Sud așteaptă cu nerăbdare mijlocul lunii viitoare, mai exact intervalul 16-17 aprilie, când, la Brăila, se va desfășura Final Four-ul Cupei României la handbal. Conducerea clubului constănțean este foarte optimistă înaintea confruntărilor cu Steaua, CSM București și Dunărea Călărași.„Obiectivul nostru principal a fost accederea în Final Four și l-am îndeplinit, odată cu victoria în fața celor de la Odorhei, dar miza cea mare rămâne calificarea în Cupa EHF. Pe 1 aprilie, se vor stabili meciurile semifinale, suntem și noi nerăbdători să aflăm cu cine ne vom confrunta. Am ajuns acolo și vom lupta până la ultima picătură de energie pentru a câștiga trofeul”, ne-a declarat, pentru „Cuget Liber”, pre-ședintele-jucător al clubului HC Do-brogea Sud, Ionuț Rudi Stănescu.Acesta nu este deloc îngrijorat de numărul destul de mic de suporteri veniți la meciurile găzduite de Sala Sporturilor, fiind foarte sigur că, odată cu promovarea în Liga Națională, sala va fi iar arhiplină. De altfel, clubul va pune la dispoziția fanilor, în perioada Final-Four-ului, un mijloc de transport, ce se va deplasa la Brăila, alături de Toma & Co.„După ce vom afla cu ce echipă jucăm și ora de desfășurare a partidei, vom da publicității toate condițiile de transport. Lucrăm la acest aspect, foarte multă lume și-a anunțat intenția de a veni la Brăila. Le mulțumim că se gândesc la noi, că ne sunt alături și sperăm să îi facem mândri de noi”, a completat Stănescu.Sezonul viitor va fi unul foarte disputat, în care Constanța va dori cu siguranță să câștige titlul de campioană și să readucă echipa acolo unde a fost în ultimul deceniu. În acest moment, lotul este format din jucători tineri, talentați, alături de un nucleu de jucători experimentați. În liga secundă sunt doar 3-4 echipe care joacă la un nivel acceptabil, restul fiind echipe de copii și juniori. Nivelul Ligii Naționale va fi însă mai ridicat, iar cei tineri vor trebui să tragă tare la antrenamente, în acest sfârșit de sezon, pentru a-l impresiona pe antrenorul sârb Djordje Cirkovici.„Deja am încheiat câteva contracte cu alți jucători din România și din străinătate, este clar că la anul nu vom aborda Liga Națională cu echipa asta, dar nu va pleca nimeni, doar ne vom întări. Nu ne-am gândit încă dacă vom împrumuta pe cineva, eu vreau să îi ținem pe toți și să mai aducem 5-6 jucători de valoare, cu care să ne batem la titlu. Ne dorim să ajungem cât mai repede la nivelul pe care îl așteaptă publicul constănțean”, a ținut să puncteze Ionuț Stănescu.