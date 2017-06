Liga Națională de handbal masculin

HC Dobrogea Sud împinge duelul cu Dinamo în decisiv

Chiar dacă a fost învinsă categoric, în primul meci, în Capitală, scor 19-27, trupa pregătită de Aihan Omer a găsit resursele necesare de a da peste cap calculele dinamoviștilor, veniți la Constanța pentru a pune capăt con-fruntării. Ajutați de intervențiile de excepție ale portarului sârb Dane Sijan, constănțenii au jucat aproape perfect, fiind în avantaj pe tabelă mai tot timpul.Meciul a fost extrem de tensionat, atât în teren, cât și în tribune. Pe teren, pe lângă numeroasele eliminări arătate în ambele tabere, s-au arătat și trei cartonașe roșii, două pentru dinamoviști (Liviu Mironescu și Seyedelireza Mousavi) și unul pentru HCDS (Zoran Nikolic). Aceștia au primit și câte un cartonaș albastru, fapt ce le va atrage câte un raport după meci, pe baza căruia va fi stabilită suspendarea.Golurile constănțenilor au fost reușite de Dalibor Cutura (9), Laurențiu Toma (4), Nikola Crnoglavac (3), Predrag Vujadinovic (3), Dusko Celica (2), Mihai Rozohneanu (2), Zoran Nikolic (1), Dragoș Soare (1), Mladen Rakcevic (1) și Dane Sijan (1).„S-a demonstrat încă o dată că valoarea nu are vârstă, jucătorii evoluând exemplar. Am fost con-centrați pe joc și la acel incident am încercat să-mi conving jucătorii să nu se apropie de tribună, și să rămână concentrați asupra meciului. A fost o victorie muncită, care ne dă speranțe în continuare”, a declarat antrenorul gazdelor, Aihan Omer.Din păcate, spectacolul handbalistic avea să fie întrerupt în minutul 58.20, la scorul de 26-24 pentru HCDS. Cei 100 de fani dinamoviști prezenți în sală s-au luat la bătaie cu forțele de ordine. Aceștia au folosit echipa-mentul din dotare, însă au avut proasta inspirație de a apela la spray-ul cu gaze lacrimogene, într-o sală cu aproape 2.000 de oameni, printre aceștia fiind foarte mulți copii.În acel moment, s-a creat un haos general, în care, o parte a galeriei a sărit la bătaie cu agenții firmei de pază, iar alții s-au refugiat printre suporterii constănțeni. În acea zonă, stau de obicei familiile jucătorilor de la HCDS. Într-un moment iminent de pericol, Predrag Vujadinovic și Branko Angelovski au sărit în ajutorul celor mici, scoși pe brațe din tribună de adulți, în vâltoarea jeturilor de spray lacrimogen.Se pare că galeria dinamovistă a fost provocată de doi huligani constănțeni, care au agresat verbal banca tehnică a oaspeților în timpul partidei.