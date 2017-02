HC Dobrogea Sud furată ca-n codru. "A fost o bătaie de joc"

După înfrângerea suferită joi, în fața celor de la Dunărea Călărași (24-25), președintele-jucător al celor de la HC Dobrogea Sud, Ionuț „Rudi” Stănescu, a declarat, pentru „Cuget Liber”, că prestația arbitrilor a fost una sub orice critică, iar decizia de a nu intra pe teren în ultimele secunde ale meciului a aparținut în totalitate jucătorilor săi, în semn de protest la adresa acestora.„A fost o bătaie de joc. Nu poți la un asemenea nivel să te prefaci că nu cunoști regulamentul. Dacă aveam posesia, iar cartonașul a fost pus pe masă, trebuia să ni se acorde time-out. Plus că s-au făcut pierdute câteva secunde. Am fi avut aproximativ 10 secunde la dispoziție la ultimul atac. Poate marcam, poate nu, dar măcar eram corecți până la capăt. Când te fură pe față, nu mai ai pentru ce juca. E păcat că-și bat joc de munca atâtor oameni”, a declarat fostul internațional.Arbitrii întâlnirii au acceptat două time-out-uri echipei din Călărași, în ultimele 5 minute ale confruntării, când regulamentul interzice clar acest lucru.Mai multe detalii veți afla în ediția tipărită de mâine a ziarului Cuget Liber.