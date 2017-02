HC Dobrogea Sud, făcută praf de arbitri. "Bătaie de joc!"

Echipa masculină de handbal HC Dobrogea Sud a bifat al doilea eșec consecutiv, joi seară, în fieful celor de la Dunărea Călărași, scor 24-25 (11-12), în etapa a XIX-a, și a cedat locul secund în Liga Națională celor de la AHC Potaissa Turda.Partida de la Călărași s-a terminat cu mare scandal, din cauza unor greșeli de arbitraj impardonabile. În ultimele 10 secunde, când tabela arăta 25-24 pentru Dunărea Călărași, gazdele au atacul și aruncă la poartă, dar în același timp antrenorul lor, Adrian Petrea, pune cartonașul de time-out pe masa observatorului. Arbitrul fluieră pași, iar mingea revine la HCDS, moment în care antrenorul constănțenilor, Djordje Cirkovic, aruncă și el cartonașul de time-out. Observatorul partidei a oprit meciul și a dictat minge pentru Dunărea Călărași, pe motiv că Petrea ar fi fost mai rapid și l-ar fi pus înainte ca arbitrul să fluiere acea infracțiune. Regula-mentul spune însă extrem de clar că nu ai voie să ceri două time-out-uri în ultimele 5 minute ale partidei. În cazul de față, Petrea solicitase time-out-ul secund în minutul 56. A fost decizia care a „dinamitat” echipa de pe litoral. În semn de protest, jucătorii de la HC Dobrogea Sud au refuzat să mai intre pe teren, iar Dunărea a pasat mingea timp de 7 se-cunde fără a avea adversar.„A fost o bătaie de joc. Nu poți la un asemenea nivel să te prefaci că nu cunoști regulamentul. Dacă aveam posesia, iar cartonașul a fost pus pe masă, trebuia să ni se acorde time-out. Plus că s-au făcut pierdute câteva secunde. Am fi avut aproximativ 10 secunde la dispoziție la ultimul atac. Poate marcam, poate nu, dar măcar eram corecți până la capăt. Cu siguranță se vor întruni comisii de disciplină la FRH și se vor lua anumite decizii. Dacă noi vom fi sancționați pentru faptul că nu am mai intrat pe teren, sunt curios ce măsuri se vor lua contra observatorului”, a declarat Ionuț „Rudi” Stănescu, președintele HC Dobrogea Sud.În urma acestui eșec, echipa de pe malul mării se îndepărtează de prima poziție a clasamentului, deținută de Dinamo, și va avea mult de tras pentru a termina pe locul secund, acolo unde AHC Potaissa Turda și HC Odorhei stau la pândă. Mai îngrijorător este faptul că jocul constănțenilor este lipsit de consistență, nu se mai leagă, este lent și previzibil. La fel ca în partida pierdută la Odorhei (27-31), jucătorii constănțeni au avut numeroase ieșiri nervoase în timpul meciului, reproșurile fiind la ordinea zilei.„Nu consider că am greșit strategia din vară. Am ales calitatea, în detrimentul cantității, în limita bugetului de care am dispus. Din păcate, nu prea am reușit să asigurăm un dublaj pe posturi de aceeași valoare. Nu ne rămâne decât să ne refacem complet pentru play-off, indiferent pe ce poziție vom termina în sezonul regulat. Este normal să apară și aceste tensiuni când îți dorești neapărat victoria. Suntem jucători experimentați, profesioniști și vom găsi o soluție să terminăm acest sezon cu capul sus”, a completat Stănescu.v v vÎn runda următoare, HCDS evoluează pe teren propriu, duminică, 26 fe-bruarie, în compania celor de la HC Vaslui (locul 7).