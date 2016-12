HC Dobrogea Sud, calificare superbă în Final Four al Cupei României

Tensiune maximă, sâmbătă seară, la Odorhei, unde față în față s-au aflat una dintre fruntașele Ligii Naționale, localnica HC Odorhei, și HC Dobrogea Sud, echipă care evoluează în eșalonul secund. Partida a fost una cu mare miză, învingătoarea asigurându-și accesul în Final Four al Cupei Ro-mâniei la handbal masculin.Dacă pe hârtie gazdele porneau drept favorite, pe teren lucrurile nu au stat deloc așa. Cu „bătrânii” Toma, Buricea, Cutura și ceilalți alergând ca-n prima tinerețe, cu ambiție maximă, dar și cu președintele Stănescu excelent între buturi, HC Dobrogea Sud a reamintit asistenței ce înseamnă „spiritul HCM Con-stanța”. Odorheiul a condus con-junctural la pauză cu două goluri, 16-14, pentru ca, în repriza secundă, legea să fie făcută de Constanța. Echipa de la malul mării a rezistat presiunii, a remontat, a trecut la conducere și a mărit constant ecartul, până la 27-21 (min. 41). Pe final, harghitenii au mai redus din handicap, însă victoria nu avea cum să scape HCDS: 34-30 și calificare superbă în „careul de ași” al competiției.Constanța are drept obiectiv câștigarea trofeului, ceea ce i-ar permite să evolueze în cupele europene.Celelalte echipe calificate până acum în Final Four sunt AHC Dunărea Călărași (32-29 cu Dinamo București) și CSM București (31-30 cu CS HC Adrian Petrea Reșița).Ultimul „sfert” este programat a se disputa astăzi, de la ora 17.30, în direct la Digi Sport, în sala „Concordia” din Chiajna: Steaua București - CSM Ploiești.