Hârâci şi Munteanu, o pereche de aur

Campionatul European de Tenis de Masă de la Istanbul

Hârâci și Munteanu, o pereche de aur

Cuplul constănțean și-a dovedit supremația la dublu mixt, după ce, anterior, Cristina se impusese și cu echipa de junioare. Perechea Cristina Hârâci - Lucian Munteanu, de la LPS „Nicolae Rotaru” CSS - Farul Constanța (antrenori, Viorel Filimon, Liliana Sebe și Stelian Hașoti) a fost cea mai bună în proba de dublu mixt a Campionatului European de Tenis de Masă de la Istanbul. Cei doi au cucerit medalia de aur după ce au dispus în finală de Pavel Sirucek (Cehia) și Barbora Balazova (Slovacia), cu scorul de 3-1, la capătul unui ultim set maraton (9, -8, 8, 17). Era a treia medalie de aur de până atunci a delegației României la Istanbul, după cele din probele pe echipe ale junioarelor (din care a făcut parte și Cristina) și ale cadetelor. „Sunt extrem de fericit pentru acest titlu. Sirucek și Balazova alcătuiesc un cuplu redutabil, erau priviți chiar ca favoriți în fața noastră, însă ne-am concentrat și i-am bătut”, a declarat Munteanu. „Chiar dacă am avut și puțin noroc, victoria noastră e me-ritată. Pentru mine, acest Campionat European a fost foarte important. Am încercat să dau ce am avut mai bun în mine și cred că am reușit”, a spus și Hârâci. Constănțenii au trecut în semifinală de Robert Floras (Polonia) și Magdalena Szczerkowska (Polonia), cu 3-2 (-7, 5, 11, -8, 10), în sferturi au dispus de Jean Lauric (Belgia) și Klaudia Kusinska (Polonia), scor 3-1 (-9, 7, 4, 6), iar în optimi i-au scos din competiție pe Vildan Gadiev și Yana Noskova (ambii, din Rusia), după un 3-2 (-12, 8, 8, -9, 5). Cristina a luat și bronz la dublu feminin Ieri, Cristina Hârâci a mai cucerit o medalie, bronz la dublu feminin, unde, alături de Dora Csilla Madarasz (Ungaria), s-a oprit în semifinale, cele două fiind învinse de franțuzoaicele Alice Abbat și Stephanie Loeuillette, scor 3-0 (12, 5, 9). În sferturi, constănțeanca și colega sa au trecut de Kathrin Mühlbach și Anna Krieghoff (Germania), cu 3-0 (7, 10, 9), iar în optimi au dispus cu același rezultat, pe seturi la 5, la 10 și la 5, de Andrea Todorovic (Serbia) și Maria Xiao (Portugalia).