Handbalul românesc îşi creează Ligă Profesionistă

Handbalul românesc își creează Ligă Profesionistă

Consiliul de administrație al Federației Române de Handbal a decis să accepte cererea cluburilor din liga națională pentru menținerea sistemului competițional cu 14 echipe, în loc de 12 așa cum același for stabilise în iunie 2007 și februarie 2008. Principalele beneficiare ale hotărârii sunt echipele Poli Timișoara, CSM Oradea (handbal masculin), Cetate Deva și HCM Buzău (handbal feminin), care scapă, astfel, de retrogradare. În eșalonul secund, au coborât numai ultimele două clasate în fiecare ligă națională. Totodată, au promovat doar două echipe, câștigătoarele seriilor Diviziei A la feminin și câștigătoarele meciurilor de baraj la masculin. Modificarea numărului de echipe în ligile naționale pentru următorul ciclu olimpic va intra în atribuția exclusivă a ligilor profesioniste, atunci când ele se vor înființa. Cluburile din ligile naționale se vor constitui în ligi profesioniste începând cu sezonul 2009 / 2010. Din acea stagiune, toate cluburile din prima ligă trebuie să aibă minimum șapte jucători profesioniști, cu contracte de muncă încheiate cu clubul și nu cu sponsori, primării etc. De asemenea, fiecare club din liga profesionistă își va înființa o echipă de tineret, care va evolua în deschiderea meciurilor din campionat. Conducătorii cluburilor au decis ca sumele provenind din drepturile de televizare, începând cu sezonul 2009 / 2010 (câte 250.000 euro pe an de fiecare ligă), să fie repar-tizate în funcție de clasamentul de la finalul de sezon. Astfel, ultima clasată poate încasa minimum 10.000 euro, iar campioana - maximum 80.000 de euro. Din grupa de proiectare a statu-tului ligilor profesioniste, fac parte cluburile HCM Constanța, Steaua, Dinamo, CSM Medgidia, Pandurii Târgu Jiu, Oltchim Râmnicu Vâlcea, Rulmentul Brașov și HCM Roman, care vor avea ca model statutul Ligii Profesioniste de Fotbal. Pe 31 decembrie, acest grup trebuie să prezinte la FRH o formă definitivă a statutului, care va fi votat în luna mai 2009, cu prilejul adunării generale de înființare a ligilor profesioniste, și va intra în vigoare cu sezonul 2009 / 2010. Și o altă decizie importantă: din sezonul viitor al ambelor ligi, numărul jucătorilor extra-comunitari a fost stabilit la maximum trei, iar numărul handbaliștilor comunitari rămâne nelimitat.