Handbalul feminin nu moare! "Nu se pune problema ca CSU Neptun să dispară"

Chiar dacă rezultatele din ultimele sezoane nu s-au ridicat la așteptările suporterilor constănțeni și au apărat tot mai mulți contestatari, directorul executiv al clubului, Silviu Băiceanu, a declarat că nu se pune problema ca echipa să-și încheie definitiv activitatea.„Nu se pune problema ca echipa să dispară. Știm că există contestatari, însă pe noi nu ne interesează. Ba din contră, ne motivează să căutăm soluții pentru a fi și mai buni. Suntem un club universitar, finanțat de Ministerul Educației, ajutat și de autoritățile locale, susținut, așa cum se poate, și de privați, deci ne-am putut forma un buget decent pentru liga secundă. Echipa a progresat în ultimul an și nu avem de gând să ne oprim aici”, a declarat fostul jucător al HCM Constanța.Reunirea lotului este programată luni, 17 iulie, avându-i la timonă pe aceiași doi antrenori constănțeni, Ionuț Pușcașu și Lăcrămioara Ilie, dispuși la un nou sezon de muncă asiduă. De asemenea, în lot vor apărea și patru nume noi, jucătoare achiziționate de la Centrul Național de Excelență Brașov, în cadrul licitației organizate de Federația Română de Handbal: Ana Mădălina Oprică - centru, Mihaela Rebeca - extremă dreapta, Claudia Maria Nedelcu (din Poarta Albă) - portar și Andreea Diana Mada - polivalentă. Misiunea celor patru jucătoare este să facă uitată plecarea a două piese foarte importante în sezonul trecut, portărița Monica Rusu și centrul Mariana Filip.„Menirea unui club universitar este de a ajuta jucătoarele tinere să facă pasul către înalta performanță, cu posibilitățile financiare avute. Am adus patru jucătoare tinere și sperăm să se adapteze cât mai rapid. Din păcate, a plecat Monica Rusu la Minaur Baia Mare, a fost dorința ei și nu ne-am putut împotrivi. Sper că cele două portărițe tinere din lot, Ana Maria Bratu și Claudia Nedelcu, să o suplinească cu brio. De asemenea, Marianei Filip i-a expirat împrumutul de la CSU Pitești și a plecat la CS Măgura Cisnădie”, a explicat Băiceanu.La începutul acestui an, primarul Constanței, Decebal Făgădău, a anunțat că își dorește ca în 2018 să ia naștere Clubul Sportiv Municipal Farul Constanța, un club al orașului, care să beneficieze de toată susținerea autorităților locale. Proiectul se află, încă, în fază incipientă, nu se cunosc foarte multe amănunte, nici dacă este sigură formarea acestui CSM, nici ce secții vor fi incluse în acesta. Chiar și așa, în eventualitatea în care se va crea CSM Farul, există posibilitatea ca acesta să aibă și secție de handbal feminin. Silviu Băiceanu este conștient de acest lucru și consideră că ar fi un lucru bun pentru echipa sa.„Dacă ar fi așa, nu cunosc procedura legală de trecere a clubului, fiindcă aparținem de Ministerul Educației, către autoritățile locale. Ar fi un lucru foarte bun, fiindcă ne-am putea dezvolta și a spera la mai mult”, a conchis Silviu Băiceanu.