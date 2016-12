Handbalul constănţean şi-a reluat pregătirile pentru retur

Handbalul constănțean și-a reluat pregătirile pentru retur

Cele trei echipe de handbal ale Constanței au încheiat, ieri, vacanța și s-au reîntors în sala de antrenamente, pentru a pregăti returul campionatelor.CSU Neptun a plecat încă de duminică la Cheile Grădiștei, unde va susține un stagiu de 10 zile. Antrenorul Cristian Bărbulescune-a declarat că echipa e în efectiv complet și că pregătirea fizică a început încă de ieri dimineață. CSU Neptun va sta în cantonament până pe 13 ianuarie, după care va reveni la Constanța.„Toate fetele sunt apte pentru a începe pregătirea. Condițiile de la Cheile Grădiștei sunt foarte bune și deja am început să intrăm în efort. Am discutat și cu echipe din Brașov și Sfântu Gheorghe să jucăm câteva meciuri de verificare și așteptăm răspuns”, a declarat antrenorul Neptunului.Returul va fi reluat pe data de 16 ianuarie, însă constănțencele vor sta în prima etapă, astfel că au mai câștigat încă o săptămână pentru pregătire. Prima partidă va fi în deplasare, pe terenul celor de la CSM București II.CSU Neptun se clasează pe poziția a noua în Seria A, Divizia A, iar obiectivul echipei este să încheie sezonul între locurile 5-8.v v vTot ieri, dar la Constanța, au „strigat” adunarea și echipele masculine HC Dobrogea Sud și HC Farul.Primul antrenament al elevilor lui Eden Hairi a fost pe stadionul „Farul”, iar HC Dobrogea s-a reunit la Sala Sporturilor.HC Farul are programat, în perioada 9 - 22 ianuarie, un stagiu de pregătire la Piatra Neamț.Startul returului la băieți se va da pe data de 7 februarie. Primul meci le va aduce față-n față pe cele două echipe constănțene. În tur, HCD s-a impus la pas, scor 43-27.„Vom întâlni lidera autoritară a seriei din care facem parte. Cred că va fi un altfel de joc decât în tur. Eu zic că va fi mai echilibrat și va fi pe placul iubitorilor de handbal”, a declarat Nurhan Ali, președintele HC Farul.Până atunci, însă, veteranii de la HC Dobrogea Sud au de înfruntat o echipă puternică - HC Odorhei, în meciul contând pentru sferturile Cupei României. Dezavantajul constănțenilor este că vor disputa această partidă în deplasare. Câștigarea Cupei României este un obiectiv declarat de cei de la HC Dobrogea Sud.HCD a încheiat turul Seriei A pe primul loc, având maximum de puncte, după un parcurs perfect, iar HC Farul s-a clasat pe poziția a patra a aceleiași serii.