Handbalistele Tomisului s-au fotografiat lângă yacht-ul Beatles-ilor

20 de ore a durat călătoria handbalistelor Tomisului, de la Cluj, via Budapesta, via Lisabona, pentru a ajunge pe frumoasa Insulă Madeira, punctul de vest extrem al Uniunii Europene, informează site-ul cstomisconstantablogspot.ro. Vineri dimineață, Mihaela Pârâianu și compania au pornit să descopere fermecătorul Funchal, capitala Insulei Madeira. Prezența navelor de croazieră se include în normele firescului, constănțencele având șansa de a admira una dintre navele de elită ale Companiei P&O, „Aurora”, un pasager de lux ce poate primi la bord 3.500 de turiști. Fetele lui Ion Crăciun și-au udat picioarele în apele calde ale Oceanului Atlantic și s-au fotografiat în fața yachtului „Vagrant”, fosta ambarcațiune a celebrilor The Beatles, transformată acum într-un micuț restaurant plutitor. A urmat o vizită în piața orașului, unde jucătoarele au „degustat” din oferta negustorilor locali, dar... numai atât, prețurile fiind destul de piperate (un kilogram de fructe putând ajunge la 20 de euro!). Vineri seară, Tomisul a efectuat antrenamentul oficial, iar sâmbătă, de la ora 18.00 (ora României) va susține partida cu SAD Funchal Madeira, din prima manșă a turului trei al Cupei Cupelor. Week-end bogat în evenimente și pentru alte patru echipe de handbal feminin românești, angrenate în partide din cupele europene. Program: sâmbătă, 13 noiembrie: AC Ormi-Loux Patras (Grecia) - HC Dunărea Brăila (ora 18.30; prima manșă a turului trei al Cupei EHF), Vfl Oldenburg (Germania) - U Cluj (ora 17.30; prima manșă a turului trei al Cupei EHF); duminică, 14 noiembrie: Oltchim Râmnicu Vâlcea - Randers HK (Danemarca) (ora 18.00, în direct la Digi Sport; Liga Campionilor, Grupa C), HC Zalău - RK Zajecar (Serbia) (ora 11.00; prima manșă a turului trei al Cupei EHF). Altfel, runda a noua a Ligii Naționale de handbal feminin se încheie în acest final de săptămână, cu partidele HCM Roman - SCM Craiova, HC Oțelul Galați - HCM Știința Baia Mare (ambele sâmbătă) și HCM Buzău - Universitatea Reșița (duminică).