Handbalistele Tomisului, băgate în şedinţă de conducere

Handbalistele Tomisului, băgate în ședință de conducere

Înfrângerea de pe teren propriu cu U Jolidon Cluj (26-30) a adâncit criza la Tomis, handbalistele constănțene fiind departe, la începutul returului, de obiectivul fixat, calificarea în cupele europene. Supărată pentru parcursul formației, conducerea clubului ia în calcul inclusiv penalizări financiare. După antrenamentul de aseară, la Tomis urma să aibă loc o ședință în care să fie discutată, cu jucătoarele și cu staff-ul tehnic, situația actuală, urmând ca astăzi să se anunțe oficial ce măsuri se vor lua. „Diseară (n.n. - aseară), vom trece în revistă meciul cu U Jolidon Cluj, vom discuta la rece și vom asculta niște păreri. Să vedem cum motivează echipa situația în care am ajuns, pentru că i s-au oferit toate condițiile. E nevoie de intervenția conducerii, altfel ne facem de rușine rău de tot. E inexplicabil acest comportament lamentabil. Nu mă gândeam că, la începutul returului, vom fi atât de departe de obiectiv, existând, în plus, pericolul să mai coborâm un loc, două. Toți vedem echipa pe poziția a doua sau a treia”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Gheorghe Slabu, președintele Tomisului. Din câte se pare, șefii clubului se gândesc la penalizări financiare (reducerea contractelor), iar cine nu va fi de acord e liberă să plece, fără pretenții bănești din partea clubului. De asemenea, întrucât evoluția din teren a mai multor jucătoare duce cu gândul și la o viață dezordonată a lor, o soluție este și să fie aduse să locuiască în cantonament, sub atentă supraveghere. „Nu știu dacă ne apasă presiunea, dar n-am putut face mai mult. Avem un joc static. Sperăm ca de acum înainte să fie mult mai bine. Noi ne dorim cupele europene și sunt sigură că ne vom redresa, cu noul antrenor sau cu cel actual”, a declarat Georgeta Pătru. După ce clubul s-a despărțit de antrenorul sârb Goran Kurteș, la meciul cu U Cluj echipa a fost condusă de pe bancă de secundul Victor Dăbuleanu. Este posibil ca acesta să fie antrenor și pentru următoarea partidă de campionat, de pe terenul campioanei Oltchim Rm. Vâlcea (timpul dintre cele două meciuri fiind scurt), după care, mai mult ca sigur, va fi numit un nou principal. Un român, cu mână forte, soluțiile străine (una fiind deja sugerată conducerii) nefiind luate în calcul. „Nu vreau să pară o scuză, dar am avut doar două zile la dispoziție pentru a pregăti jocul cu U Cluj. Am încercat să umblu la psihicul jucătoarelor, însă tot nu am putut scăpa de vechea noastră problemă, ratările din situații foarte clare. Avem jucătoare valoroase individual, cu care nu ar trebui să ocupăm locul actual din clasament, dar se vede că nu funcționăm ca echipă”, a spus și Victor Dăbuleanu.